Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oldu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da 31 bin 73 konut için yapılan kura çekilişi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen Ankara kurası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sona erdi. Vatandaşlar, kurayı hem salondan hem de YouTube üzerinden anbean takip etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesinde başkent etabı tamamlandı. Ankara genelinde merkez ve ilçe projelerini kapsayan 31 bin 73 konutun hak sahipleri belli oldu. Süreç, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirildi.

BAŞKENTTE DEV KURA TAMAMLANDI

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara etabı tamamlandı. İnşa edilen 31 bin 73 konut için hak sahipleri belirlendi. Çekiliş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Süreç, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

ANKARA TOKİ KURASI TEKRAR İZLE

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLDİ

Başkentteki 31 bin 73 konut için yapılan hak sahibi belirleme kurası, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda tamamlandı. Süreç, eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı yayın ekranı üzerinden anlık olarak takip etti.

ANKARA'DA KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ankara'da yapılacak kura çekiminde 31 bin 73 konut, merkez ilçeler başta olmak üzere 19 farklı proje üzerinden dağıtılacak. Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'ı kapsayan büyük ölçekli merkez projelerinin yanı sıra Akyurt'tan Polatlı'ya, Beypazarı'ndan Nallıhan'a kadar birçok ilçede farklı konut sayılarıyla hak sahipleri belirlenecek.

PROJE ADIKONUT SAYISI
ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 2178021780
ANKARA SİNCAN TEMELLİ 40004000
ANKARA AKYURT 150150
ANKARA AYAŞ 150150
ANKARA BALA 110110
ANKARA BEYPAZARI 750750
ANKARA ÇAMLIDERE 200200
ANKARA ÇUBUK 500500
ANKARA ELMADAĞ 500500
ANKARA EVREN 4141
ANKARA GÜDÜL 142142
ANKARA HAYMANA 150150
ANKARA KAHRAMANKAZAN 300300
ANKARA KALECİK 150150
ANKARA KIZILCAHAMAM 150150
ANKARA NALLIHAN 200200
ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100100
ANKARA POLATLI 15001500
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200200
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi olarak yayımlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlarını çevrimiçi sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kontrol edebilecek. Hak sahipliği durumu, TOKİ'nin resmi internet sayfası ile e-Devlet Kapısı üzerinden ayrı ayrı sorgulanabilecek.

Sonuç ekranına erişim için:
🔶TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
🔷e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

ANAHTAR TESLİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre kura süreci 12 Mart tarihine kadar sürecek. Projede yer alan konutların ilk etap anahtar teslimlerinin ise Mart 2027'den itibaren başlaması planlanıyor.

75 İLDE KURALAR TAMAMLANDI

Proje kapsamında bugüne kadar 75 şehirde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipliği süreci tamamlandı. Ankara kurasıyla birlikte önemli bir eşik daha aşılmış olacak.

BU HAFTA 71 BİN ANAHTAR SAHİPLERİNİ BULACAK

2-8 Mart haftasının TOKİ kura takvimi belli oldu. Ankara etabından sonra İzmir, Hatay ve Muğla'da kura çekimleri tamamlanacak. Toplamda 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ PROJELERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Hangi gruplara özel kontenjan ayrıldı?
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gaziler, engelli bireyler, üç ve üzeri çocuk sahibi haneler, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençler, projede öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

TOKİ kura çekilişinde sıradaki etap hangi il?
4 Mart Çarşamba günü Muğla'da hak sahipleri belli olacak.

Proje sahipleri, taksit ödemelerine ne zaman başlayacak?
Konut almaya hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlatılacak. Ödeme planı ve vade detayları, imza sürecinde hak sahiplerine ayrıca bildirilecek.

