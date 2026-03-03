Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oldu
Ankara'da 31 bin 73 konut için yapılan kura çekilişi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen Ankara kurası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sona erdi. Vatandaşlar, kurayı hem salondan hem de YouTube üzerinden anbean takip etti.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesinde başkent etabı tamamlandı. Ankara genelinde merkez ve ilçe projelerini kapsayan 31 bin 73 konutun hak sahipleri belli oldu. Süreç, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirildi.
BAŞKENTTE DEV KURA TAMAMLANDI
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara etabı tamamlandı. İnşa edilen 31 bin 73 konut için hak sahipleri belirlendi. Çekiliş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Süreç, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.
ANKARA TOKİ KURASI TEKRAR İZLE
ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLDİ
Başkentteki 31 bin 73 konut için yapılan hak sahibi belirleme kurası, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda tamamlandı. Süreç, eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı yayın ekranı üzerinden anlık olarak takip etti.
ANKARA'DA KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Ankara'da yapılacak kura çekiminde 31 bin 73 konut, merkez ilçeler başta olmak üzere 19 farklı proje üzerinden dağıtılacak. Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'ı kapsayan büyük ölçekli merkez projelerinin yanı sıra Akyurt'tan Polatlı'ya, Beypazarı'ndan Nallıhan'a kadar birçok ilçede farklı konut sayılarıyla hak sahipleri belirlenecek.
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780
|21780
|ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000
|4000
|ANKARA AKYURT 150
|150
|ANKARA AYAŞ 150
|150
|ANKARA BALA 110
|110
|ANKARA BEYPAZARI 750
|750
|ANKARA ÇAMLIDERE 200
|200
|ANKARA ÇUBUK 500
|500
|ANKARA ELMADAĞ 500
|500
|ANKARA EVREN 41
|41
|ANKARA GÜDÜL 142
|142
|ANKARA HAYMANA 150
|150
|ANKARA KAHRAMANKAZAN 300
|300
|ANKARA KALECİK 150
|150
|ANKARA KIZILCAHAMAM 150
|150
|ANKARA NALLIHAN 200
|200
|ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100
|100
|ANKARA POLATLI 1500
|1500
|ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200
|200
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi olarak yayımlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlarını çevrimiçi sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kontrol edebilecek. Hak sahipliği durumu, TOKİ'nin resmi internet sayfası ile e-Devlet Kapısı üzerinden ayrı ayrı sorgulanabilecek.
Sonuç ekranına erişim için:
🔶TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
🔷e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr