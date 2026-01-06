Ankara su kesintisi sorgulama | Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte o ilçeler

AKYURT Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 09.15.00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23.55.00

Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23.55 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi - Yeşiltepe Mahallesi - Atatürk Mahallesi - Saracalar Mahallesi - Timurhan Mahallesi - Beyazıt Mahallesi - Çınar Mahallesi - Balıkhisar Mahallesi - Güzelhisar Mahallesi - Şeyhler Mahallesi