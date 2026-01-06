Ankara su kesintisi sorgulama | Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte o ilçeler

GÖLBAŞI Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 6.01.2026 21.30.00
Tamir Tarihi: 7.01.2026 06.00.00
Detay: Planlı kesinti tarihi: 06.01.2026- Saat:21:30 Su Verilme tarihi: 07.01.2026- Saat:06:00 Suyun üst kotlara erişim saati 08:00 olarak öngörülmektedir. Detay: İncek mahallesinde 700 hat vanasının arızaya geçmesi nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: İncek, Kızılcaşar, Taşpınar, Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacı muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca yeşilçam, Oyaca akarsu, Topaklı, Karşıyaka, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Yurtbey, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedikaydın, Karagedikercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri.