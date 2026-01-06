Viral Galeri Viral Liste Ankara su kesintisi sorgulama | Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte o ilçeler

Ankara su kesintisi sorgulama | Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte o ilçeler

Ankara'da ASKİ'nin duyurduğu planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı ve plansız su kesintisi yaşanıyor. İşte o ilçe ve mahalleler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:26
Başkentte su kesintileri yeniden gündeme geldi. ASKİ'nin resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ankara genelinde bazı ilçeleri kapsayan planlı ve plansız kesintiler uygulanıyor. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatlerde su verilemeyecek. Etkilenen bölgeler ve kesinti detayları merak ediliyor.

AKYURT Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 09.15.00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23.55.00

Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23.55 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi - Yeşiltepe Mahallesi - Atatürk Mahallesi - Saracalar Mahallesi - Timurhan Mahallesi - Beyazıt Mahallesi - Çınar Mahallesi - Balıkhisar Mahallesi - Güzelhisar Mahallesi - Şeyhler Mahallesi

ELMADAĞ Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 16:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 08:00:00

Detay: Ankara hattından gelen su son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar ve basınç düşüklüğü oluşturmaktadır. Sabır ve anlayışları için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Havuzbaşı mh üst kotlar, Bahçelievler mh üst kotlar, Muzaffereksi mh üst kotlar, Şehitlik mh üst kotlar, Lalabel mh üst kotlar, İstasyon mh üst kotlar, Fatih mh üst kotlar

KALECİK Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 16:10:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 12:00:00

Detay: Kalecik Eşmedere Grup Hattı üzerinde bulunan ø160 lık Ana İletim Hattında oluşan arızalardan dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yüzbey Mahallesi, Tavşancık Mahallesi, Koyunbaba Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi, Şemsettin Mahallesi ve Kuyucak Mahallesi

GÖLBAŞI Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 21.30.00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 06.00.00

Detay: Planlı kesinti tarihi: 06.01.2026- Saat:21:30 Su Verilme tarihi: 07.01.2026- Saat:06:00 Suyun üst kotlara erişim saati 08:00 olarak öngörülmektedir. Detay: İncek mahallesinde 700 hat vanasının arızaya geçmesi nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İncek, Kızılcaşar, Taşpınar, Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacı muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca yeşilçam, Oyaca akarsu, Topaklı, Karşıyaka, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Yurtbey, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedikaydın, Karagedikercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri.

