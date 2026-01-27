Android 17 ilk kez görüntülendi! Yeni arayüz, bulanıklık efekti ve daha fazlası…

Android 17 ilk kez görüntülendi! Yeni arayüz, bulanıklık efekti ve daha fazlası…

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 16:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Android 17 ile ilgili yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Sistem arayüzüne eklenen blur efekti, yenilenen ekran kaydı aracı ve uygulama kilidi seçeneği dikkat çekiyor. Google, tasarımı daha modern hale getirirken güvenlik ve kullanım kolaylığı tarafında da önemli değişiklikler planlıyor.

Android 17 için ilk somut detaylar netleşmeye başladı. Ortaya çıkan sızıntılar, Google'ın yeni sürümde hem tasarım hem de işlevsellik tarafında ciddi değişiklikler yaptığını gösteriyor. Özellikle arayüz tarafındaki yenilikler yeni sürümün en güçlü yönlerinden biri olacak gibi görünüyor.

Sistem Arayüzünde Blur Efekti Android 17 ile birlikte sistem genelinde blur efekti kullanımı artıyor. Özellikle ses kontrol panelinde düz arka plan yerine yarı saydam bir tasarım tercih ediliyor. Arka plandaki duvar kağıdı hafif şekilde görünmeye devam ediyor. . Güç menüsü de benzer şekilde yenilenmiş durumda. Arka plan bulanıklaştırılıyor ve daha sade bir tasarım ortaya çıkıyor.

Ekran Kaydı Aracı Yenileniyor Android 17 ekran kaydı deneyimini de değiştiriyor. Kayıt başlatıldığında ekranda daha küçük ve yüzen bir kontrol paneli yer alıyor. Bu panel daha az alan kaplıyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Tüm ekran kaydı seçildiğinde cihaz sesi, mikrofon sesi ve dokunuşları gösterme seçenekleri sunuluyor. Kayıt sırasında ekrana çizim yapma özelliği de eklenmiş durumda.

Uygulama Kilidi Seçeneği Geliyor Sızıntılarda görülen bir diğer yenilik uygulama kilidi özelliği. Bir uygulamaya uzun basıldığında açılan menüde bu seçenek yer alıyor. Özellik henüz tam olarak aktif değil. Ancak Android 17 ile birlikte güvenlik tarafında yeni adımlar atılacağı anlaşılıyor.