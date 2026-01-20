Analog yaşam trendi 2026’da yükselişte: Örgü, film kamera, tuşlu telefon geri döndü
Yapay zeka destekli cihazların artmasıyla 2026'da analog yaşam tarzına ilgi arttı. Michael's verilerine göre "analog hobiler" aramaları 6 ayda %136 arttı. Rehberli el sanatları kitleri 2025'te %86 yükseldi, örgü seti aramaları %1200 artış gösterdi.
Evlerde yapay zeka asistanları ve sohbet robotları yaygınlaşırken, ABD'de bazı kullanıcılar dijital alışkanlıklarını azaltıp "analog yaşam" rutinlerine yöneliyor. Sosyal medya akışları yerine kağıt notlar, plaklar, film kameraları, el işleri ve yüz yüze iletişim daha fazla tercih ediliyor. Araştırmacılar, yoğun içerik akışı ve yapay zeka üretimi paylaşımların yarattığı yorgunluğun bu eğilimi güçlendirdiğini belirtiyor.
KISA SÜRELİ DETOKS DEĞİL, KALICI ALIŞKANLIK DEĞİŞİMİ
Analog yaşam yaklaşımı, birkaç günlük dijital detokstan farklı olarak uzun vadeli bir tercih olarak tanımlanıyor. Trendin merkezinde sosyal medya akışları yerine fiziksel uğraşlar, basılı kaynaklar ve günlük hayatta daha sade teknoloji kullanımı yer alıyor.
Çevrimdışı yaşam eğilimi özellikle hobi alanında belirginleşti. Kuzey Amerika'da 1.300'den fazla mağazası bulunan Michael's, son 6 ayda "analog hobiler" aramalarının %136 arttığını açıkladı. Şirketin verilerine göre rehberli el sanatları kitlerinin satışları 2025'te %86 yükseldi.
ANALOG HOBİLER ARASINDA ÖRGÜ SETİNE YOĞUN İLGİ
Analog trendin öne çıkan başlıklarından biri örgü oldu. 2025'te iplik setlerine ilgi hızla yükseldi, örgüye olan talep %1200 arttı.
Shively'ye göre, özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında birçok kişi, ruh sağlığını desteklemek ve sürekli olumsuz haber akışından uzak durmak için el sanatlarını bir rahatlama yolu olarak tercih ediyor.