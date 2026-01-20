Analog yaşam trendi 2026’da yükselişte: Örgü, film kamera, tuşlu telefon geri döndü

YAPAY ZEKA İÇERİK YORGUNLUĞU BÜYÜYOR Analog yaşamı tercih eden birçok kişi, sürekli olumsuz haber akışına maruz kalmaktan ve yapay zeka kaynaklı içerik kalabalığından yorulduğunu belirtiyor. Bazıları ise ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının düşünme ve üretme süreçlerini insanın yerine üstlenmesinden rahatsızlık duyuyor.

Kaliforniya Üniversitesi Riverside'da yapay zeka araştırmacısı ve yardımcı Doçent Avriel Epps, "Yapay zeka içerikleri hem içeriği izleme eylemi açısından hem de çok tekrarlayıcı ve özgünlükten uzak olması nedeniyle oldukça yorucu." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİYİ TAMAMEN BIRAKMAK ZOR Analog yaşam tarzı, teknolojiyi tamamen bırakmak anlamına gelmiyor. Bu yaklaşımı benimseyenler teknoloji karşıtı olmadıklarını vurgularken, yalnızca bazı alanlarda daha sınırlı kullanım tercih ediyor. Örneğin; Spotify ve yapay zeka destekli müzik uygulamaları yerine iPod kullanmak, yüzlerce benzer kare çekmek yerine filmli fotoğrafla daha yavaş ve bilinçli üretmek ya da fiziksel bir çalar saat edinmek gibi küçük adımlar öne çıkıyor.

Trend büyüse de interneti tamamen terk etmek pratikte mümkün görülmüyor. Sosyal medya ve dijital platformlar, iş süreçleri, işletme tanıtımı ve sosyal bağları sürdürme açısından önemli araçlar olmayı sürdürüyor. Epps'e göre analog yöntemlere yönelmek, internetten tamamen kopmak değil; internetin kişi üzerindeki etkisini azaltmak anlamına geliyor.