Analog yaşam trendi 2026’da yükselişte: Örgü, film kamera, tuşlu telefon geri döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yapay zeka destekli cihazların artmasıyla 2026'da analog yaşam tarzına ilgi arttı. Michael's verilerine göre "analog hobiler" aramaları 6 ayda %136 arttı. Rehberli el sanatları kitleri 2025'te %86 yükseldi, örgü seti aramaları %1200 artış gösterdi.

Evlerde yapay zeka asistanları ve sohbet robotları yaygınlaşırken, ABD'de bazı kullanıcılar dijital alışkanlıklarını azaltıp "analog yaşam" rutinlerine yöneliyor. Sosyal medya akışları yerine kağıt notlar, plaklar, film kameraları, el işleri ve yüz yüze iletişim daha fazla tercih ediliyor. Araştırmacılar, yoğun içerik akışı ve yapay zeka üretimi paylaşımların yarattığı yorgunluğun bu eğilimi güçlendirdiğini belirtiyor.

KISA SÜRELİ DETOKS DEĞİL, KALICI ALIŞKANLIK DEĞİŞİMİ

Analog yaşam yaklaşımı, birkaç günlük dijital detokstan farklı olarak uzun vadeli bir tercih olarak tanımlanıyor. Trendin merkezinde sosyal medya akışları yerine fiziksel uğraşlar, basılı kaynaklar ve günlük hayatta daha sade teknoloji kullanımı yer alıyor.

Çevrimdışı yaşam eğilimi özellikle hobi alanında belirginleşti. Kuzey Amerika'da 1.300'den fazla mağazası bulunan Michael's, son 6 ayda "analog hobiler" aramalarının %136 arttığını açıkladı. Şirketin verilerine göre rehberli el sanatları kitlerinin satışları 2025'te %86 yükseldi.

ANALOG HOBİLER ARASINDA ÖRGÜ SETİNE YOĞUN İLGİ

Analog trendin öne çıkan başlıklarından biri örgü oldu. 2025'te iplik setlerine ilgi hızla yükseldi, örgüye olan talep %1200 arttı.

Shively'ye göre, özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında birçok kişi, ruh sağlığını desteklemek ve sürekli olumsuz haber akışından uzak durmak için el sanatlarını bir rahatlama yolu olarak tercih ediyor.

YAPAY ZEKA İÇERİK YORGUNLUĞU BÜYÜYOR

Analog yaşamı tercih eden birçok kişi, sürekli olumsuz haber akışına maruz kalmaktan ve yapay zeka kaynaklı içerik kalabalığından yorulduğunu belirtiyor. Bazıları ise ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının düşünme ve üretme süreçlerini insanın yerine üstlenmesinden rahatsızlık duyuyor.

Kaliforniya Üniversitesi Riverside'da yapay zeka araştırmacısı ve yardımcı Doçent Avriel Epps, "Yapay zeka içerikleri hem içeriği izleme eylemi açısından hem de çok tekrarlayıcı ve özgünlükten uzak olması nedeniyle oldukça yorucu." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİYİ TAMAMEN BIRAKMAK ZOR

Analog yaşam tarzı, teknolojiyi tamamen bırakmak anlamına gelmiyor. Bu yaklaşımı benimseyenler teknoloji karşıtı olmadıklarını vurgularken, yalnızca bazı alanlarda daha sınırlı kullanım tercih ediyor. Örneğin; Spotify ve yapay zeka destekli müzik uygulamaları yerine iPod kullanmak, yüzlerce benzer kare çekmek yerine filmli fotoğrafla daha yavaş ve bilinçli üretmek ya da fiziksel bir çalar saat edinmek gibi küçük adımlar öne çıkıyor.

Trend büyüse de interneti tamamen terk etmek pratikte mümkün görülmüyor. Sosyal medya ve dijital platformlar, iş süreçleri, işletme tanıtımı ve sosyal bağları sürdürme açısından önemli araçlar olmayı sürdürüyor. Epps'e göre analog yöntemlere yönelmek, internetten tamamen kopmak değil; internetin kişi üzerindeki etkisini azaltmak anlamına geliyor.

