Sürücülerin alüminyum folyo kalkanı: Arabalarını böyle koruyorlar

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 21:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Anahtarsız giriş sistemleri konfor sağlarken yeni bir riski de beraberinde getirdi. Hırsızlar, ev içindeki anahtar sinyalini kopyalayarak araçları saniyeler içinde açabiliyor. Uzmanlara göre bu tehdide karşı en basit çözüm, anahtarı alüminyum folyoya sararak sinyali kesmek.

Otomobil teknolojisi geliştikçe, hırsızlık yöntemleri de aynı hızla değişiyor. Artık cam kıran ya da kablo bağlayan hırsızların yerini, elektronik sistemleri hedef alan daha sessiz ve iz bırakmayan yöntemler aldı. Özellikle anahtarsız giriş sistemleri, sürücülere kolaylık sağlarken aynı zamanda yeni bir güvenlik açığına dönüşmüş durumda.

📡 ANAHTARSIZ GİRİŞ SİSTEMİ NASIL HEDEF ALINIYOR? Günümüzde birçok araçta bulunan anahtarsız giriş sistemi, anahtar ile araç arasında radyo frekansı üzerinden iletişim kuruyor. Bu sistem genellikle 315 MHz veya 433 MHz frekansında çalışıyor. Ancak bu teknoloji, "röle saldırısı" adı verilen bir yöntemle kolayca istismar edilebiliyor.

Hırsızlardan biri evin kapısına yakın bir noktada bekleyerek anahtarın yaydığı sinyali yakalıyor. Diğeri ise aracın yanında durarak bu sinyali güçlendiriyor. Böylece araç, anahtarın yanında olduğunu sanıyor. Kapılar açılıyor ve motor çalıştırılıyor. Üstelik hiçbir zorlama izi bırakılmadan.

🧠 GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: SİNYAL YAKALAMA CİHAZLARI Röle saldırısının yanı sıra, sinyal yakalayıcı cihazlar da giderek yaygınlaşıyor. Bu cihazlar, anahtarın yaydığı sinyali kaydedip kopyalayabiliyor. Teknolojinin ucuzlamasıyla birlikte bu cihazlara ulaşmak kolaylaştı. Bu da hırsızlık riskini ciddi şekilde artırdı. Birçok araç sahibi, bu tehdidin farkına ancak araçları çalındığında varıyor.