Konuşurken bu belirtiye dikkat: Alzheimer’ın erken işareti belli oldu
Bilim insanları Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin konuşma biçiminde saklı olabileceğini ortaya koydu. Toronto Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre kelime bulma zorluğundan çok konuşma hızındaki değişim bilişsel gerilemeyi gösterebilir. Uzmanlar bu bulgunun erken teşhis için önemli olabileceğini belirtiyor.
Alzheimer hastalığı genellikle hafıza kaybı ile ilişkilendirilir. Ancak bilim insanları erken belirtilerin çok daha önce ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Toronto Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, insanların konuşma biçimindeki küçük değişimlerin önemli ipuçları taşıyabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre kelime bulma güçlüğünden çok konuşma hızındaki yavaşlama, bilişsel gerilemenin erken bir göstergesi olabilir. Bilişsel nörobilimci Jed Meltzer, konuşma hızındaki değişimlerin beyindeki bazı süreçleri yansıtabileceğini söylüyor.
🗣️ 125 KİŞİNİN KONUŞMASI ANALİZ EDİLDİ
Araştırma kapsamında farklı yaş gruplarından gönüllüler incelendi. Çalışmaya 18 ile 90 yaş arasında değişen 125 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılardan önce bir sahneyi ayrıntılı şekilde anlatmaları istendi. Böylece doğal konuşma hızları ölçüldü. Daha sonra katılımcılara bazı nesnelerin görselleri gösterildi ve bu nesneleri tanımlamaları istendi.
Araştırma sırasında bazen doğru kelimeyi hatırlatacak ipuçları verildi, bazen de benzer kelimeler kullanılarak katılımcıların kafası karıştırıldı. Sonuçlara göre ise konuşma hızı yüksek olan katılımcılar kelimeleri hatırlama görevlerinde de daha hızlı cevap verdi.
🧠 KONUŞMADA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR?
Bilim insanları bu bulguların "işlem hızı teorisi" ile uyumlu olduğunu belirtiyor. Bu teoriye göre yaş ilerledikçe beynin bilgi işleme hızı yavaşlayabiliyor.
Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği değişimler şunlar:
Konuşma hızının yavaşlaması
Kelimeler arasında uzun duraklamalar
"ıı", "eee" gibi dolgu ifadelerinin artması
Doğru kelimeyi bulmak için daha fazla düşünme
Aynı kelimeyi tekrar etme eğilimi
🧬 ALZHEİMER BEYİNDE NASIL GELİŞİYOR?
Alzheimer hastalığı genellikle beyinde bazı protein birikimleriyle ilişkilidir. Bilim insanları özellikle iki yapı üzerinde duruyor:
|Beyindeki Değişim
|Etkisi
|Amiloid plakları
|Sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozabilir
|Tau proteinleri
|Beyin hücrelerinin yapısını etkileyebilir
🤖 YAPAY ZEKA KONUŞMADAN HASTALIK TAHMİNİ YAPABİLİYOR
Teknoloji de Alzheimer araştırmalarına yeni imkanlar sunuyor. Geliştirilen bazı yapay zeka sistemleri konuşma kalıplarını inceleyerek Alzheimer riskini değerlendirebiliyor. Araştırmalar bu sistemlerin hastalığı yaklaşık yüzde 78,5 doğruluk oranıyla tahmin edebildiğini gösteriyor. Bu sonuçlar konuşma analizinin gelecekte teşhis süreçlerinde daha fazla kullanılabileceğini düşündürüyor.