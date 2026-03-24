Alzheimer hastalığı genellikle hafıza kaybı ile ilişkilendirilir. Ancak bilim insanları erken belirtilerin çok daha önce ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Toronto Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, insanların konuşma biçimindeki küçük değişimlerin önemli ipuçları taşıyabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre kelime bulma güçlüğünden çok konuşma hızındaki yavaşlama, bilişsel gerilemenin erken bir göstergesi olabilir. Bilişsel nörobilimci Jed Meltzer, konuşma hızındaki değişimlerin beyindeki bazı süreçleri yansıtabileceğini söylüyor.

🗣️ 125 KİŞİNİN KONUŞMASI ANALİZ EDİLDİ

Araştırma kapsamında farklı yaş gruplarından gönüllüler incelendi. Çalışmaya 18 ile 90 yaş arasında değişen 125 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılardan önce bir sahneyi ayrıntılı şekilde anlatmaları istendi. Böylece doğal konuşma hızları ölçüldü. Daha sonra katılımcılara bazı nesnelerin görselleri gösterildi ve bu nesneleri tanımlamaları istendi.

Araştırma sırasında bazen doğru kelimeyi hatırlatacak ipuçları verildi, bazen de benzer kelimeler kullanılarak katılımcıların kafası karıştırıldı. Sonuçlara göre ise konuşma hızı yüksek olan katılımcılar kelimeleri hatırlama görevlerinde de daha hızlı cevap verdi.