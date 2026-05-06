CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bilim insanları, evde uygulanabilen parmak ucu kan testi ile çevrimiçi bilişsel değerlendirmeyi birleştiren yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmaya göre test, Alzheimer riski taşıyan kişilerin erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabilir ve sağlık sistemindeki yükü azaltabilir.

Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi? 1

Alzheimer hastalığının erken teşhisi için umut veren yeni bir çalışma yayımlandı. İngiltere'de yürütülen araştırmada, evde uygulanabilen parmak ucu kan testi ile çevrimiçi bilişsel testlerin birlikte kullanılmasıyla kişilerin Alzheimer riskinin önceden belirlenebileceği ortaya kondu.

Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi? 2

EVDE UYGULANABİLEN SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırma, University of Exeter bünyesinde görev yapan bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan 174 kişiye evde kullanabilecekleri test kitleri gönderildi. Katılımcılar parmak uçlarından aldıkları kan örneklerini laboratuvara iletti ve ardından çevrim içi bilişsel testlere katıldı.

Bilim insanları, kan örneklerinde Alzheimer ve beyin gerilemesiyle bağlantılı olduğu düşünülen iki önemli biyobelirteci inceledi:

İncelenen biyobelirteç Ne ile bağlantılı?
p-tau217 Alzheimer hastalığı riski
GFAP Beyin hücrelerindeki hasar ve gerileme

Araştırmacılar, bu verilerin çevrimiçi bilişsel test sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Alzheimer riski taşıyan kişilerin daha doğru şekilde belirlenebildiğini açıkladı.

Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi? 3

KLİNİK ZİYARETİNE GEREK KALMAYABİLİR

Çalışmanın baş yazarı Prof. Anne Corbett, yöntemin gelecekte sağlık sistemi açısından büyük kolaylık sağlayabileceğini söyledi. Corbett açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki araştırmalarımız, parmak ucundan alınan kan örneğinin evde etkili bir şekilde alınabileceğini ve laboratuvarlara gönderilebileceğini ve kanda demansla bağlantılı biyobelirteçleri tespit edebileceğimizi göstermiştir."

Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi? 4

ALZHEIMER NEDEN ERKEN TEŞHİS EDİLMELİ?

Uzmanlar, Alzheimer hastalığında erken teşhisin hem hasta hem de yakınları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Çünkü hastalık ilerlemeden önce alınacak önlemler yaşam kalitesini doğrudan etkileyebiliyor.

Erken teşhisin sağlayabileceği avantajlar şu şekilde:

  • Tedavi planlarının daha erken hazırlanması
  • Hafıza kaybının ilerleme hızının takip edilmesi
  • Hasta yakınlarının bakım sürecine hazırlanması
  • Destek hizmetlerine daha hızlı erişim sağlanması
  • Günlük yaşam düzeninin korunmasına yardımcı olunması
Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi? 5

YENİ YÖNTEMİN AVANTAJLARI NELER?

Avantaj Sağlayabileceği katkı
Evde uygulanabilmesi Hastane yoğunluğunu azaltabilir
Düşük maliyet Daha fazla kişiye ulaşılabilir
Çevrimiçi test desteği Risk değerlendirmesi hızlanabilir
Erken tarama imkanı Tedavi süreci daha erken başlayabilir
Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi? 6

ALZHEIMER TESTİ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Araştırmanın sonuçları umut verici bulunsa da sistem henüz rutin sağlık hizmetlerinde kullanılmıyor. Bilim insanları, yöntemin güvenilirliğinin daha geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bununla birlikte uzmanlar, ev ortamında uygulanabilen bu sistemin gelecekte Alzheimer taramalarında önemli bir dönüm noktası olabileceği görüşünde birleşiyor. Özellikle erken teşhis sürecinin hızlandırılması, sağlık dünyasının en büyük hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin