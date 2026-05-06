Alzheimer belirtileri için yeni umut: Tek bir damla kan testi her şeyi değiştirecek mi?

Bilim insanları, evde uygulanabilen parmak ucu kan testi ile çevrimiçi bilişsel değerlendirmeyi birleştiren yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmaya göre test, Alzheimer riski taşıyan kişilerin erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabilir ve sağlık sistemindeki yükü azaltabilir.

Alzheimer hastalığının erken teşhisi için umut veren yeni bir çalışma yayımlandı. İngiltere'de yürütülen araştırmada, evde uygulanabilen parmak ucu kan testi ile çevrimiçi bilişsel testlerin birlikte kullanılmasıyla kişilerin Alzheimer riskinin önceden belirlenebileceği ortaya kondu.

EVDE UYGULANABİLEN SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? Araştırma, University of Exeter bünyesinde görev yapan bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan 174 kişiye evde kullanabilecekleri test kitleri gönderildi. Katılımcılar parmak uçlarından aldıkları kan örneklerini laboratuvara iletti ve ardından çevrim içi bilişsel testlere katıldı. Bilim insanları, kan örneklerinde Alzheimer ve beyin gerilemesiyle bağlantılı olduğu düşünülen iki önemli biyobelirteci inceledi: İncelenen biyobelirteç Ne ile bağlantılı? p-tau217 Alzheimer hastalığı riski GFAP Beyin hücrelerindeki hasar ve gerileme Araştırmacılar, bu verilerin çevrimiçi bilişsel test sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Alzheimer riski taşıyan kişilerin daha doğru şekilde belirlenebildiğini açıkladı.

KLİNİK ZİYARETİNE GEREK KALMAYABİLİR Çalışmanın baş yazarı Prof. Anne Corbett, yöntemin gelecekte sağlık sistemi açısından büyük kolaylık sağlayabileceğini söyledi. Corbett açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Önceki araştırmalarımız, parmak ucundan alınan kan örneğinin evde etkili bir şekilde alınabileceğini ve laboratuvarlara gönderilebileceğini ve kanda demansla bağlantılı biyobelirteçleri tespit edebileceğimizi göstermiştir."

ALZHEIMER NEDEN ERKEN TEŞHİS EDİLMELİ? Uzmanlar, Alzheimer hastalığında erken teşhisin hem hasta hem de yakınları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Çünkü hastalık ilerlemeden önce alınacak önlemler yaşam kalitesini doğrudan etkileyebiliyor. Erken teşhisin sağlayabileceği avantajlar şu şekilde: Tedavi planlarının daha erken hazırlanması

Hafıza kaybının ilerleme hızının takip edilmesi

Hasta yakınlarının bakım sürecine hazırlanması

Destek hizmetlerine daha hızlı erişim sağlanması

Günlük yaşam düzeninin korunmasına yardımcı olunması

YENİ YÖNTEMİN AVANTAJLARI NELER? Avantaj Sağlayabileceği katkı Evde uygulanabilmesi Hastane yoğunluğunu azaltabilir Düşük maliyet Daha fazla kişiye ulaşılabilir Çevrimiçi test desteği Risk değerlendirmesi hızlanabilir Erken tarama imkanı Tedavi süreci daha erken başlayabilir

ALZHEIMER TESTİ NE ZAMAN KULLANILACAK? Araştırmanın sonuçları umut verici bulunsa da sistem henüz rutin sağlık hizmetlerinde kullanılmıyor. Bilim insanları, yöntemin güvenilirliğinin daha geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, ev ortamında uygulanabilen bu sistemin gelecekte Alzheimer taramalarında önemli bir dönüm noktası olabileceği görüşünde birleşiyor. Özellikle erken teşhis sürecinin hızlandırılması, sağlık dünyasının en büyük hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.