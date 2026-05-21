Altınla yarışıyor, gramı 30 Euro! Türkiye pazarın hakimi olmak için harekete geçti

DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATLARI ARASINDA YER ALIYOR

Safran, yalnızca mutfakta değil; kozmetik, ilaç ve tekstil alanlarında da kullanılan stratejik tarım ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Safranlı pilav, zerde tatlısı ve İspanyol mutfağının simgesi paella gibi birçok tarifte kullanılan bitki, geçmişte kumaş ve halı boyamacılığında da değerlendiriliyordu. Osmanlı döneminde saray kıyafetlerinde kullanılan sarı rengin elde edilmesinde de safrandan faydalanıldığı biliniyor.

Kurutularak kullanılan stigma adı verilen ince kırmızı lifler, bitkinin ekonomik değerini belirleyen en önemli bölüm olarak kabul ediliyor.