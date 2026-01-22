Altında yeni zirve belli oldu! Gram o tarihte 8.000 TL'yi görecek

Altın ve gümüşte yükseliş sürerken gram altın Kapalıçarşı'da 6.858 TL, ons altın 4.830 dolar seviyesinde işlem görüyor. Finans analisti İslam Memiş, Fed faiz kararı öncesi 5.000 dolar üzeri seviyelerin yeniden test edilebileceğini söyledi. Al - sat yapan yatırımcıları uyardı, "Altın gibi varlıklar güvenli limandır." dedi.

Altın ve gümüşte yükseliş ivmesi sürerken piyasalar, küresel gelişmeler ve Fed'in faiz kararına odaklandı. Finans analisti İslam Memiş, ons altında 5.000 dolar üzeri seviyelerin ilk yarıda yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti. Memiş, kısa vadeli al-sat yerine uzun vadeli strateji vurgusu yaparak yatırımcılara "Fiyatına değil miktara odaklanmanız lazım" uyarısında bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON TABLO NASIL? A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, Kapalıçarşı'da fiziki gram altının 6.858 TL seviyesinde olduğunu, ons altının ise 4.830 dolar civarında işlem gördüğünü aktardı. Memiş, önceki gün görülen hızlı yükselişlerin ardından piyasalarda kısmi bir geri çekilme yaşandığını söyledi. ALTINDA YENİ REKORLAR KAPIDA!

Memiş, Davos Zirvesi'ndeki açıklamalar öncesinde piyasalarda belirsizliğin öne çıktığını belirterek, güvenli liman talebinin bu süreçte güçlendiğini ifade etti. "Piyasaların ne kadar tedirgin, kaygılı olduğunu altın fiyatları bize göstermiş oldu. O beklenen kaygılı, tedirgin edici, tehdit edici bir dil kullanmadı Trump. Piyasalarda bir rahatlama gördük ve ons altın uluslararası piyasalarda düne kıyasla 50-55 dolar civarında bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz."

"DAHA SAKİN BİR PİYASA VAR KARŞIMIZDA" Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını söyleyen Memiş, ons altında yılın ilk yarısında 5.000-5.020 dolar aralığının yeniden test edilebileceğini belirtti. Gram altın tarafında ise 8.000 TL seviyesinin takip edildiğini vurguladı.