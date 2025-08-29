Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

"GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 5 BİN TL"

Ekonomist Belgin Maviş yaptığı değerlendirmede altının yükseliş trendini koruyacağı görüşünü paylaştı. Maviş, "Yıl sonu hedefimiz 4 bin 500 TL seviyesiydi. Bu eşiğin aşılmasıyla ikinci hedefimiz 4 bin 800 – 5 bin TL aralığıdır. Özellikle kur korumalı mevduattan çıkan yatırımcıların TL pozisyonlarını altına yönlendirmesi fiyatlamalarda etkili olacaktır. Yıl sonuna kadar 5 bin TL seviyesinin test edilmesini bekliyoruz" dedi.