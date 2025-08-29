Viral Galeri Viral Liste Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

Altın piyasasında yeni hafta tarihi zirvelerle başladı. Küresel gelişmelerin ve iç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle gram altın 4 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıkarak kritik eşiği aştı. Yatırımcıların yakın takibinde olan değerli metalde "yükseliş devam edecek mi, yeni hedef ne olacak?" soruları gündeme geldi. İşte altındaki rekor tırmanışın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 13:29
Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyan" gerekçesiyle görevden aldığını açıklaması piyasalarda geniş yankı uyandırdı.

Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

Bu gelişme, Trump'ın Fed'i faiz indirimine zorladığı yorumlarını beraberinde getirirken, Fed'in bağımsızlığına ilişkin kaygıları da artırdı. Söz konusu belirsizlik yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi.

Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ FİYATLIYOR

CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed'in eylül ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 88'in üzerinde fiyatlıyor. Bu beklenti, ons altının üzerindeki baskıyı azaltırken içeride dolar/TL'nin 41 seviyesinin üzerinde kalması gram altını destekleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

"GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 5 BİN TL"

Ekonomist Belgin Maviş yaptığı değerlendirmede altının yükseliş trendini koruyacağı görüşünü paylaştı. Maviş, "Yıl sonu hedefimiz 4 bin 500 TL seviyesiydi. Bu eşiğin aşılmasıyla ikinci hedefimiz 4 bin 800 – 5 bin TL aralığıdır. Özellikle kur korumalı mevduattan çıkan yatırımcıların TL pozisyonlarını altına yönlendirmesi fiyatlamalarda etkili olacaktır. Yıl sonuna kadar 5 bin TL seviyesinin test edilmesini bekliyoruz" dedi.

Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...

29 AĞUSTOS 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI

Anlık altın fiyatları, 29 Ağustos Cuma günü saat 13.30 itibarıyla güncel veriler üzerinden alınmıştır.

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 4.508,50 TL

Gram altın satış: 4.509,04 TL

SON DAKİKA