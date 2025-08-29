Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...
Altın piyasasında yeni hafta tarihi zirvelerle başladı. Küresel gelişmelerin ve iç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle gram altın 4 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıkarak kritik eşiği aştı. Yatırımcıların yakın takibinde olan değerli metalde "yükseliş devam edecek mi, yeni hedef ne olacak?" soruları gündeme geldi. İşte altındaki rekor tırmanışın detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 13:29