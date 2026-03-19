Kimya dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme bilim insanlarının gündeminde. Yeni bir araştırma, uzun yıllardır katalizör olarak kullanılan pahalı ve sınırlı kaynaklara sahip metallerin yerini, çok daha ucuz ve bol bulunan alüminyumun alabileceğini ortaya koydu.

PAHALI METALLERİN YERİNE YENİ ADAY

Platin ve paladyum gibi platin grubu metaller, kimya ve sanayide katalizör olarak kritik bir rol üstleniyor. Ancak bu metallerin çıkarılması hem maliyetli hem de çevresel açıdan oldukça ağır bir süreci beraberinde getiriyor. Üstelik sınırlı rezervlere sahip olmaları, sürdürülebilirlik açısından ciddi bir soru işareti yaratıyor.

Tam da bu noktada araştırmacılar, daha erişilebilir ve ekonomik bir alternatif üzerine yoğunlaştı.