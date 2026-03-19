CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

King's College London ve Trinity College Dublin bilim insanlarının Nature Communications'ta yayımlanan yeni araştırması, pahalı ve çevreye maliyetli platin grubu metallerin yerine geçebilecek bir alüminyum bileşiği geliştirildiğini ortaya koydu. "Cyclotrialumane" adı verilen bu üç atomlu yapı, hem yüksek reaktivite hem de kararlılık göstererek katalizör performansında dikkat çekici sonuçlar verirken, hidrojen ve plastik üretimi gibi kritik süreçlerde değerli metallere güçlü bir alternatif olabileceğini gösterdi.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 1

Kimya dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme bilim insanlarının gündeminde. Yeni bir araştırma, uzun yıllardır katalizör olarak kullanılan pahalı ve sınırlı kaynaklara sahip metallerin yerini, çok daha ucuz ve bol bulunan alüminyumun alabileceğini ortaya koydu.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 2

PAHALI METALLERİN YERİNE YENİ ADAY

Platin ve paladyum gibi platin grubu metaller, kimya ve sanayide katalizör olarak kritik bir rol üstleniyor. Ancak bu metallerin çıkarılması hem maliyetli hem de çevresel açıdan oldukça ağır bir süreci beraberinde getiriyor. Üstelik sınırlı rezervlere sahip olmaları, sürdürülebilirlik açısından ciddi bir soru işareti yaratıyor.

Tam da bu noktada araştırmacılar, daha erişilebilir ve ekonomik bir alternatif üzerine yoğunlaştı.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 3

ÜÇ ATOMLU YENİ YAPI: CYCLOTRİALUMANE

King's College London ve Trinity College Dublin'den bilim insanlarının yürüttüğü ve Nature Communications'ta yayımlanan çalışmada, "cyclotrialumane" adı verilen yeni bir alüminyum bileşiği geliştirildi.

Bu yapıda üç alüminyum atomu, üçgen formda (trimerik) bir düzen oluşturuyor. Ortaya çıkan bu yeni moleküler yapı, alüminyuma alışılmışın dışında kimyasal özellikler kazandırıyor.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 4

BEKLENENDEN DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS

Geliştirilen bu bileşik, yapılan testlerde dikkat çekici sonuçlar verdi. Yeni alüminyum yapısı:

  • Kimyasal reaksiyonlarda yüksek reaktivite gösterdi
  • Farklı çözelti ortamlarında kararlılığını korudu
  • Bazı durumlarda geçiş metallerinden bile daha güçlü katalizör davranışı sergiledi

Laboratuvar deneylerinde özellikle iki kritik reaksiyonda öne çıktı:

  • Dihidrojen (H₂) molekülünün parçalanması
  • Plastik üretiminin temel adımlarından biri olan etilen (ethene) oluşumu

Bu iki süreç, hem hidrojen enerjisi teknolojileri hem de plastik sanayisi açısından büyük önem taşıyor.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 5

MALİYET VE ÇEVRE AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJ

Platin gibi metallerin üretimi ciddi kaynak ve enerji gerektiriyor. Örneğin sadece birkaç gram platin elde edebilmek için yaklaşık bir ton cevherin işlenmesi gerekiyor. Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de çevresel yükü büyütüyor.

Alüminyum ise doğada son derece bol bulunuyor ve endüstride yaygın şekilde üretilebiliyor. Üstelik değerli metallere kıyasla yaklaşık 20 bin kat daha ucuz olması, onu güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 6

SADECE ALTERNATİF DEĞİL, YENİ BİR DÖNEM OLABİLİR

Araştırmanın başındaki isimlerden kimyager Clare Bakewell, geliştirilen yapının yalnızca mevcut katalizörlerin yerini almakla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor.

Bilim insanlarına göre bu üç atomlu alüminyum düzeni, daha önce elde edilemeyen yeni bileşiklerin önünü açabilir. Aynı zamanda çok daha yüksek reaktiviteye sahip kimyasal süreçlerin geliştirilmesine de imkan tanıyabilir.

Altın ve platin devri bitiyor mu? Alüminyumda 20 bin katlık fiyat avantajı! 7

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE DÖNÜŞÜM KAPIDA

Elde edilen bulgular, alüminyumun sadece ucuz bir alternatif değil, tamamen yeni bir katalizör sınıfının başlangıcı olabileceğini gösteriyor. Eğer bu çalışmalar endüstriyel ölçekte başarıyla uygulanabilirse, hem üretim maliyetlerinde ciddi düşüş hem de çevresel etkilerde önemli bir azalma sağlanabilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin