Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber’de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

NAKİT İLE ALTIN ALIŞVERİŞİ YASAK MI?

Finans analisti, kamuoyunda gündem olan "nakitle altın alışverişi yasaklandı" yönündeki iddialara ilişkin net açıklamalarda bulundu.

"Şimdi dün bir manşet vardı, bütün Türkiye'de gündem oldu. Herkes duymuş okumuştur; "Nakitle altın alışverişi yasak". Şimdi bu yanlış bir başlık ve iletişim hatası olarak ben bunu değerlendiriyorum. Şöyle: Zaten 30.000 TL sınırı 2025 yılında vardı. 30.000 TL üzerindeki işlemlerde bankacılık uygulaması üzerinden vatandaşlar altın alım-satımı yapabilecekler. Yine 2025 yılında 14 ayar, 18 ayar o kolye, küpe, işçilikli altınlar var. Bunlar muaf, bunlar kapsam dışında.