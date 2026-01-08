Viral
Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber'de uyardı: Yatırımcıya yol haritası
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altının geleceği ile ilgili analizlerde bulundu. Uzman, 'Fiziki varlık sahibi olan son nesil biziz' diyerek 2030'a kadar her şeyin dijitalleşeceğini belirtti. Yatırımcıları uyardı, gümüş ve gram altında piyasaları değerlendirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:47