Viral Galeri Viral Liste Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber'de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber'de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altının geleceği ile ilgili analizlerde bulundu. Uzman, 'Fiziki varlık sahibi olan son nesil biziz' diyerek 2030'a kadar her şeyin dijitalleşeceğini belirtti. Yatırımcıları uyardı, gümüş ve gram altında piyasaları değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:47
Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber’de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel finans sisteminde köklü bir dönüşümü vurgulayan Memiş, "Fiziki varlık sahibi olan son nesil de biziz" ifadesiyle 2030'a kadar ekonomik işlemlerin büyük ölçüde dijitalleşeceğine dikkat çekti. Gram altın, ons altın ve gümüşteki sert dalgalanmaları değerlendiren uzman, piyasalarda istikrarın zayıf olduğunu söyledi.

Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber’de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

SERT DALGALANMALAR DEVAM EDİYOR

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; serbest piyasalarda fiziki altının 6.352 lira, uluslararası piyasalarda ons altının ise 4.433 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti. Gün içinde daha sakin bir seyir izlendiğini ve 150-200 dolarlık bant aralığının artık piyasalar için olağan hale geldiğini ifade etti.

2030'A KADAR HER ŞEY DİJİTALLEŞECEK
Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber’de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

Genel görünümde sert dalgalanmaların sürdüğünü vurgulayan Memiş, "Bir gün %2 yükselişler, bir gün %2 düşüşler var. Bir piyasada istikrarın olmadığını buradan görüyoruz." dedi. Piyasalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "112 liraydı gümüşün gram fiyatı şu anda 105 lira. 82 dolara kadar yükselmişti ons, şu anda 76 dolar seviyesinde. Burada sert uyarılara karşı tekrar yatırımcılara uyarılar; altına kıyasla gümüş daha sert hareketler yapabiliyor ve gümüş şu anda altına kıyasla daha pahalı kalmaya devam ediyor."

Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber’de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

"FİZİKİ VARLIK SAHİBİ OLAN SON NESİL BİZİZ"

2030'a kadar her şeyin dijitalleşeceğini vurgulayan Memiş değerlendirmesinde şu açıklamalara yer verdi:

"Dünyada bütün devletler bu sisteme hazırlık yapıyor ve dünyada kâğıt para dolaşımı artık olmayacak ve kâğıt paraları kullanan son nesil biziz. Diğer yandan fiziki varlık sahibi olan son nesil de biziz. Yani bunlara bir hazırlık olmak lazım ve kabullenmek lazım. Tabii bu süreçte kâğıt paranın dolaşımı bir noktada kayıt dışı ekonominin önüne geçiyor."

Altın ve gümüşte rota ne yönde? Uzman isim A Haber’de uyardı: Yatırımcıya yol haritası

NAKİT İLE ALTIN ALIŞVERİŞİ YASAK MI?

Finans analisti, kamuoyunda gündem olan "nakitle altın alışverişi yasaklandı" yönündeki iddialara ilişkin net açıklamalarda bulundu.

"Şimdi dün bir manşet vardı, bütün Türkiye'de gündem oldu. Herkes duymuş okumuştur; "Nakitle altın alışverişi yasak". Şimdi bu yanlış bir başlık ve iletişim hatası olarak ben bunu değerlendiriyorum. Şöyle: Zaten 30.000 TL sınırı 2025 yılında vardı. 30.000 TL üzerindeki işlemlerde bankacılık uygulaması üzerinden vatandaşlar altın alım-satımı yapabilecekler. Yine 2025 yılında 14 ayar, 18 ayar o kolye, küpe, işçilikli altınlar var. Bunlar muaf, bunlar kapsam dışında.

SON DAKİKA