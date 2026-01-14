Altın rekor tazeledi: Gümüş tarihi zirveyle güne yüzde 5’lik yükselişle başladı!
Borsa İstanbul yükselişini sürdürürken döviz kurları yatay seyretti. Dolar 43,16 TL, Euro 50,29 TL seviyesinde işlem gördü. Altın ve gümüşte jeopolitik riskler ve FED beklentileriyle rekor seviyeler kaydedildi. Petrol fiyatları ise son iki haftada 5 doların üzerinde arttı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber'de vatandaşları uyardı.
