Altın rekor tazeledi: Gümüş tarihi zirveyle güne yüzde 5’lik yükselişle başladı!

Borsa İstanbul yükselişini sürdürürken döviz kurları yatay seyretti. Dolar 43,16 TL, Euro 50,29 TL seviyesinde işlem gördü. Altın ve gümüşte jeopolitik riskler ve FED beklentileriyle rekor seviyeler kaydedildi. Petrol fiyatları ise son iki haftada 5 doların üzerinde arttı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber'de vatandaşları uyardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:37
Haftanın ortasında piyasalarda borsa ve emtia fiyatlarında hareketlilik izlendi. Borsa İstanbul günü artıda kapatırken Dolar ve Euro'da kayda değer bir değişim yaşanmadı. Altın ve gümüş fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yükseldi. Gümüş %5'lik yükselişle tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulundu, piyasalara karşı vatandaşı uyardı. İşte o açıklamalar…

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul haftaya güçlü başladı ve yükseliş eğilimini korudu. Endeks yılbaşından bu yana alım yönlü seyrini sürdürürken, döviz kurlarında belirgin bir hareket görülmedi. Dolar/TL 43,16 seviyesinde, Euro/TL ise 50,29 liradan işlem gördü.

DÜNYA SİYASİ KRİZDE ALTIN YÜKSELİŞTE!
ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE

Altın fiyatları güne yüzde 1,11'in üzerinde yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.637 dolar seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Yurt içinde gram altın 6.432 TL seviyesine ulaştı. ABD-İran hattındaki jeopolitik riskler ve FED'e yönelik beklentiler fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Gümüş fiyatları gün içinde yüzde 5'i aşan yükselişle tarihi zirveleri gördü. Uluslararası piyasalarda gümüş 91 dolar seviyesine çıkarak bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNİ KORUDU

Petrol fiyatları kısa süreli geri çekilmeye rağmen son iki haftada 5 doların üzerinde artış kaydetti. Brent petrol 65 dolar 31 cent seviyesinde işlem gördü.

