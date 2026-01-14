Altın rekor tazeledi: Gümüş tarihi zirveyle güne yüzde 5’lik yükselişle başladı!

Haftanın ortasında piyasalarda borsa ve emtia fiyatlarında hareketlilik izlendi. Borsa İstanbul günü artıda kapatırken Dolar ve Euro'da kayda değer bir değişim yaşanmadı. Altın ve gümüş fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yükseldi. Gümüş %5'lik yükselişle tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulundu, piyasalara karşı vatandaşı uyardı. İşte o açıklamalar…