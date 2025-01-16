Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

"İki Türlü Yatırımcı Var"



Memiş, "İki türlü yatırımcı var" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "İki türlü yatırımcı var karşımızda. Elinde altın bulunduranlar, altın alım için bekleyenler. Eğer nakit ihtiyacınız varsa, ev alacaksınız, araba alacaksınız ve bozdurmak için fırsat kolluyorsanız, kısa vadedeki fırsat olarak buraları görüyoruz. Ama nakit ihtiyacınız yoksa bekleyebilirsiniz. Çünkü her ay yeni rekor denemeleri devam edecek gram altın.

Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında bu yükseliş beklentimiz devam ediyor. Böyle 3 bin 100, 3 bin 200, 3 bin 300 derken temmuz ayına kadar böyle yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ama asıl kırılma temmuz ayında gram altın tarafında olacak. Ons altında da 3000 bin 50 dolar seviyesinin üstündeki rakamları bu yıl için beklemeye devam ediyoruz."