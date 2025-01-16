Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına sayılı günler kala, yatırımcılar altın fiyatlarını artacak mı düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gram altın ve ons altındaki hareketlilik, yeni fırsatların habercisi mi? Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:59