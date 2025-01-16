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Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına sayılı günler kala, yatırımcılar altın fiyatlarını artacak mı düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gram altın ve ons altındaki hareketlilik, yeni fırsatların habercisi mi? Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:59
Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

Altın piyasaları, Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala hareketli bir hafta geçiriyor. Küresel piyasalarda enflasyon verileri ve FED'in faiz kararına yönelik beklentiler, altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, altın gelişmeleri hakkında A Haber'e konuştu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

Altında Dalgalanmalar Devam Ediyor


Memiş'e göre, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, altın fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor. Dün Amerika'da açıklanan TÜFE verisi yüzde 2.9 seviyesinde açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,4'lük bir artış kaydedildi. FED'in faiz kararına yönelik beklentilerin piyasada şimdiden fiyatlandığını belirten Memiş, altının ons fiyatının yeniden 2.700 dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

Gram Altında Yeni Rekor


Gram altının şu an 3.085 lira seviyesinde işlem gördüğünü dile getiren finans analisti, "Gram altında ons altını takip etmeye ve destek almaya devam etti bugün. Gram altın serbest piyasalarda şu anda 3 bin 85 lira ama sabah saatlerinde 3 bin 100 lira seviyesinin üzeri görüldü." dedi. Özellikle temmuz ayına kadar gram altında yeni rekor denemelerinin devam edeceğini, asıl büyük hareketin ise temmuzda yaşanabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

"İki Türlü Yatırımcı Var"


Memiş, "İki türlü yatırımcı var" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "İki türlü yatırımcı var karşımızda. Elinde altın bulunduranlar, altın alım için bekleyenler. Eğer nakit ihtiyacınız varsa, ev alacaksınız, araba alacaksınız ve bozdurmak için fırsat kolluyorsanız, kısa vadedeki fırsat olarak buraları görüyoruz. Ama nakit ihtiyacınız yoksa bekleyebilirsiniz. Çünkü her ay yeni rekor denemeleri devam edecek gram altın.

Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında bu yükseliş beklentimiz devam ediyor. Böyle 3 bin 100, 3 bin 200, 3 bin 300 derken temmuz ayına kadar böyle yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ama asıl kırılma temmuz ayında gram altın tarafında olacak. Ons altında da 3000 bin 50 dolar seviyesinin üstündeki rakamları bu yıl için beklemeye devam ediyoruz."

Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

Finans analisti, altın almak için fırsat kollayan yatırımcıların beklemesi gerektiğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda kısa vade için tekrar düşüş beklentilerinin olduğunu vurguladı. Ons altın tarafında 2 bin 600 dolar, gram altın tarafında ise 3 bin 50 lira seviyesinde beklentileri olduğunu söyledi.

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