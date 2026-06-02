Altı Üstü İstanbul’un yıldızı İlker Aksum’un kızı Lila ile neşeli anları

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un çekimlerine devam eden İlker Aksum, set arasında kızı Lila ile bir araya geldi. Yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu minik kızıyla oyun oynayarak atan başarılı oyuncunun o samimi halleri, sosyal medyada takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen isimlerinden İlker Aksum, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vererek kızı Lila ile bir araya geldi. ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un setinde ter döken oyuncu, minik kızıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SET ARASINDA BABALIK KEYFİ 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren ve 2025 yılının başında ilk kez baba olma sevincini yaşayan İlker Aksum, set ortamının yoğunluğunu kızı Lila ile dağıttı.

Çekim aralarında soluğu kızının yanında alan başarılı oyuncunun, kızıyla oyunlar oynadığı doğal ve samimi kareleri kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni topladı. Hayranları, Aksum'un babalık heyecanına ve minik Lila'nın sempatik hallerine övgü dolu yorumlarda bulundu.

"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" HEYECANI BAŞLIYOR İlker Aksum'un başrolünde yer aldığı ve ekranlara gelmek için gün sayan "Altı Üstü İstanbul" dizisi, şimdiden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Dizinin konusu ise şu şekilde: İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan Emir ve arkadaşlarının, hayatlarını değiştirmek için verdikleri zorlu mücadele konu alınıyor. Güç, para, dostluk, ihanet ve aşk ekseninde şekillenen hikaye, gençlerin hayatlarını değiştirecek kritik yol ayrımlarını izleyiciyle buluşturacak.