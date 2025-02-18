Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Yağış, Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava koşulları ciddi değişiklikler gösterecek. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu gibi bölgelerde etkili olması bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli esmesi, buzlanma ve don olaylarına karşı alınacak tedbirlerin önemini artırıyor.