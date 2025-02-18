Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına dair art arda uyarılar yayımlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Sibirya üzerinden gelen ve Arktik kökenli olan bu soğuk hava dalgasının, pek çok şehirde sıcaklıkların hızla düşmesine ve yoğun kar yağışlarına neden olması bekleniyor. Peki Altay Kar Fırtınası nedir ve ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:16