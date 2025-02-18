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Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına dair art arda uyarılar yayımlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Sibirya üzerinden gelen ve Arktik kökenli olan bu soğuk hava dalgasının, pek çok şehirde sıcaklıkların hızla düşmesine ve yoğun kar yağışlarına neden olması bekleniyor. Peki Altay Kar Fırtınası nedir ve ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:16
Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Hafta ortasında Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen Sibirya kökenli Altay Kar Fırtınası, hava koşullarında büyük değişimlere yol açacak. Pazartesi günü hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş, yurdun birçok bölgesinde soğuk hava dalgasının ve yoğun kar yağışlarının habercisi olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Fırtınanın ne zaman başlayacağı ve hangi bölgeleri etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Altay Kar Fırtınası Ne Zaman Başlayacak?

Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'ye ulaşmasıyla başlar. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla ülkemizde etkili olmaya başlaması beklenen fırtına, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha şiddetli hissedilecek.

Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derece arasında bir düşüş öngörüyor. Bu ani sıcaklık düşüşleri, ulaşımda aksamalara, okulların kapanmasına ve iş yerlerinde uzaktan çalışma düzenlemelerinin uygulanmasına yol açabilir.

Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Yağış, Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava koşulları ciddi değişiklikler gösterecek. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu gibi bölgelerde etkili olması bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli esmesi, buzlanma ve don olaylarına karşı alınacak tedbirlerin önemini artırıyor.

Altay Kar Fırtınası nedir? Ne zaman ve hangi günler etkili olacak?

Yağışlar Nerelerde Etkili Olacak?

Ülkemizin büyük bir bölümü, bu akşamdan itibaren yağışlı hava koşullarına teslim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Erzurum, Ardahan, Muş, Bingöl çevreleriyle Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar, kıyı bölgelerinde yağmur şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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