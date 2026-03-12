Alişan'ın annesi oğlu ve gelinini sildi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Abisinin vefatının ardından yeğenlerine şefkatle yaklaşan Alişan, son olarak büyük yeğeni Eyşan'ın doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından yeğeniyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Amcasının her şeyi doğmuş bugün… O kadar çabuk geçiyor ki seneler… Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım… Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum… Yeni yaşın ve bundan sonraki tüm yaşların sana istediğin her şeyi fazlasıyla versin İnşallah Eyşan'ım… Hep birlikte olacağımız uzun yıllarımız olsun." dedi.