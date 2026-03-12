Alişan'ın annesi oğlu ve gelinini sildi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasında yaşanan "takipten çıkma" olayı magazin dünyasında kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası, olayın perde arkası da çok geçmeden ortaya çıktı.
2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmesinin ardından tüm ailesine kol kanat geren ünlü şarkıcı Alişan, son günlerde eşi ve annesi arasında yaşanan bir gerginlik iddiasıyla gündemdeydi. Magazin kulislerini hareketlendiren "anne Suzan Tektaş, oğlu ve gelini Buse Varol'u sildi" söylentilerinin perde arkası aralandı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada Suzan Tektaş'ın oğlu ve gelinini takipten çıkardığının fark edilmesi, "Ailede yeni bir kriz mi var?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak sanılanın aksine, bu durumun bir aile kavgasından değil, teknik bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre; Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabı yaklaşık bir yıl önce hacklendi. O tarihten bu yana hesabın kontrolü Tektaş'ta değil ve ünlü anne şu an aktif bir hesap kullanmıyor.
Alişan geçtiğimiz yıl Instagram hesabında bir paylaşım yaparak, "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.
ALİŞAN'IN KARDEŞ ACISI DİNMİYOR
Sevilen sanatçı, 2021 yılında hayatının en zor anlarından birini yaşamıştı. Kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu kayıp Alişan için tarifsiz bir üzüntüye dönüşmüş, uzun bir süre toparlanmakta güçlük çekmişti. Ancak Alişan, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak, zor günleri atlatmaya çalıştı.