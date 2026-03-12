CANLI YAYIN
Alişan'ın annesi oğlu ve gelinini sildi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasında yaşanan "takipten çıkma" olayı magazin dünyasında kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası, olayın perde arkası da çok geçmeden ortaya çıktı.

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmesinin ardından tüm ailesine kol kanat geren ünlü şarkıcı Alişan, son günlerde eşi ve annesi arasında yaşanan bir gerginlik iddiasıyla gündemdeydi. Magazin kulislerini hareketlendiren "anne Suzan Tektaş, oğlu ve gelini Buse Varol'u sildi" söylentilerinin perde arkası aralandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada Suzan Tektaş'ın oğlu ve gelinini takipten çıkardığının fark edilmesi, "Ailede yeni bir kriz mi var?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak sanılanın aksine, bu durumun bir aile kavgasından değil, teknik bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabı yaklaşık bir yıl önce hacklendi. O tarihten bu yana hesabın kontrolü Tektaş'ta değil ve ünlü anne şu an aktif bir hesap kullanmıyor.

Alişan geçtiğimiz yıl Instagram hesabında bir paylaşım yaparak, "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

ALİŞAN'IN KARDEŞ ACISI DİNMİYOR

Sevilen sanatçı, 2021 yılında hayatının en zor anlarından birini yaşamıştı. Kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu kayıp Alişan için tarifsiz bir üzüntüye dönüşmüş, uzun bir süre toparlanmakta güçlük çekmişti. Ancak Alişan, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak, zor günleri atlatmaya çalıştı.

Abisinin vefatının ardından yeğenlerine şefkatle yaklaşan Alişan, son olarak büyük yeğeni Eyşan'ın doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından yeğeniyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Amcasının her şeyi doğmuş bugün… O kadar çabuk geçiyor ki seneler… Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım… Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum… Yeni yaşın ve bundan sonraki tüm yaşların sana istediğin her şeyi fazlasıyla versin İnşallah Eyşan'ım… Hep birlikte olacağımız uzun yıllarımız olsun." dedi.

📌 MERAK EDİLENLER

Alişan ve annesi Suzan Tektaş küs mü?

Hayır, taraflar arasında herhangi bir küslük bulunmuyor; iddialar sosyal medya hesabı üzerindeki teknik bir sorundan kaynaklanıyor.

Suzan Tektaş neden Alişan'ı takipten çıkardı?

Suzan Tektaş kimseyi takipten çıkarmadı; mevcut hesabı bir yıl önce hacklendiği için şu an aktif bir hesabı bulunmuyor.

Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde sorun mu var?

Hayır, çiftin evliliği devam ediyor ve aile içi kriz iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

