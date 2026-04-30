Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a vefa dolu kutlama

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü türkücü Alişan, merhum kardeşinin eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü, yüreklere dokunan bir mesajla kutlayarak takipçilerini duygulandırdı.

Türk müziğinin sevilen ismi Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Sanatçı, o günden bu yana hem kendi çocukları hem de Selçuk Tektaş'ın çocukları için büyük bir özveriyle çalışarak ailesinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

"KARDEŞİMİ HEP MUTLU ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER" Alişan, sosyal medya hesabından yengesi Merve Tektaş'ın yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Abi Mervoş'un d günü akşam unutma olur mu? Abi Mervoş'a şunu aldım, bunu aldım, şuraya gidicez buraya gidicez.. Kimse kutlayamaz onun gibi.. Sağlıkla İnşallah çocuklarının başında olacağın nice yılların olsun.. Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkürler.. 🙏❤️"

VEFAT ETTİĞİNDE 38 YAŞINDAYDI 12 Mayıs 1980 doğumlu olan Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile dünyaevine girmişti. İki kız çocuk babası olan Tektaş, yıllardır kardeşi Alişan'ın menajerliğini üstlenerek sanatçının kariyerinde en yakın yol arkadaşı olmuştu.

"EMANETLERİN BENİMDİR" Kardeşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yürek burkan bir veda mesajı paylaşan Alişan, acısını şu sözlerle dile getirmişti: "Abim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? İki çocuğum vardı, şimdi dört çocuğum var artık. Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet."