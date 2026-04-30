Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a vefa dolu kutlama

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü türkücü Alişan, merhum kardeşinin eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü, yüreklere dokunan bir mesajla kutlayarak takipçilerini duygulandırdı.

Türk müziğinin sevilen ismi Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Sanatçı, o günden bu yana hem kendi çocukları hem de Selçuk Tektaş'ın çocukları için büyük bir özveriyle çalışarak ailesinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

"KARDEŞİMİ HEP MUTLU ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Alişan, sosyal medya hesabından yengesi Merve Tektaş'ın yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Abi Mervoş'un d günü akşam unutma olur mu? Abi Mervoş'a şunu aldım, bunu aldım, şuraya gidicez buraya gidicez.. Kimse kutlayamaz onun gibi.. Sağlıkla İnşallah çocuklarının başında olacağın nice yılların olsun.. Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkürler.. 🙏❤️"

VEFAT ETTİĞİNDE 38 YAŞINDAYDI

12 Mayıs 1980 doğumlu olan Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile dünyaevine girmişti. İki kız çocuk babası olan Tektaş, yıllardır kardeşi Alişan'ın menajerliğini üstlenerek sanatçının kariyerinde en yakın yol arkadaşı olmuştu.

"EMANETLERİN BENİMDİR"

Kardeşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yürek burkan bir veda mesajı paylaşan Alişan, acısını şu sözlerle dile getirmişti:

"Abim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? İki çocuğum vardı, şimdi dört çocuğum var artık. Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet."

Alişan, paylaşımında kardeşinin maneviyatını her zaman yaşatacağını ve ailesine sahip çıkacağını vurgularken; "Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da mekanın cennet olsun Selçuk'um" diyerek duygularını ifade etmişti.

BÜYÜK AŞK DİZİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Alişan ve Buse Varol çifti, sadece kendi çocuklarıyla değil, geniş aile bağlarıyla da takdir topluyor. 2018 yılında başrolü paylaştıkları "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren Alişan ve Buse Varol çifti, evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı.

BABASINA KAHVE HAZIRLADI

2019 yılında oğulları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşamıştı.

Ünlü türkücü, geçtiğimiz gün ise kızı Eliz'in kendisine kahve hazırladığı anları, "kendi elleriyle yaptı" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

