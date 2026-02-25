CANLI YAYIN
Alişan minik kızıyla Celal Karatüre'nin ilahisini okudu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayını kutsal topraklarda karşılayan ünlü şarkıcı Alişan, Umre ziyaretinin ardından, kamera karşısına geçerek, kızı Eliz ile birlikte Celal Karatüre'nin ilahisini okudu. Ünlü isim o anları, "Ne güzel oldu böyle çocuklar sayenizde Allah'ı ağızlarından düşürmüyor" notuyla paylaştı.

2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini çocukları Burak ve Eliz ile taçlandıran ünlü türkücü Alişan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Ramazan ayının ruhuna uygun paylaşımlarıyla dikkat çeken sanatçı, kızı Eliz ile gerçekleştirdiği duygu dolu düeti takipçilerinin beğenisine sundu.

UMRE ZİYARETİYLE TAKDİR TOPLAMIŞTI

Ramazan ayının ilk günlerinde kutsal topraklara giden Alişan, Umre ziyaretinden kareler paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. "Ramazan Ümresi nasip eden Allah'ıma şükürler olsun" diyerek şükranlarını dile getiren ünlü isim, kutsal topraklarda aldığı içten dualar için de teşekkürlerini iletmişti.

KIZI ELİZ İLE İLAHİ OKUDU

Ünlü türkücü Alişan, bugün kızı Eliz ile kamera karşısına geçti. Celal Karatüre'nin bir ilahisini birlikte seslendiren baba-kızın o anları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"ÇOCUKLAR SAYENİZDE ALLAH'I AĞIZLARINDAN DÜŞÜRMÜYOR"

Alişan, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Ezberlemiş hepsini okuyor ama babasıyla düet yaptı kızım. Ne güzel oldu böyle, çocuklar sayenizde Allah'ı ağızlarından düşürmüyor. Allah razı olsun sizden."

İşte o kareler...

