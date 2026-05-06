Sadece kelime ezberlemek yetmiyor! Aksan öğrenmenin gizli anahtarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, bazı kişilerin yeni bir aksanı çok daha hızlı öğrenebildiğini ortaya koydu. Müzik kulağı, ağız kaslarının çevikliği ve yeni deneyimlere açıklık gibi özellikler, aksan taklidinde belirleyici rol oynuyor. Aksan öğreniminin yalnızca dil değil, beyin ve motor beceri süreciyle de bağlantılı olduğu söyleniyor.

Yeni bir aksanı doğru şekilde konuşabilmek yalnızca kelime ezberlemekten ibaret değil. Araştırmalar; işitme algısı, ağız hareketleri, ritim duygusu ve psikolojik açıklığın birlikte çalıştığını gösteriyor. Özellikle oyuncular ve çok dilli bireyler üzerinde yapılan çalışmalar, bazı insanların neden kısa sürede farklı aksanlara adapte olabildiğini açıklarken, beynin konuşma seslerini nasıl işlediğine dair önemli veriler ortaya koyuyor.

AKSAN ÖĞRENİMİNDE BEYİN KRİTİK ROL OYNUYOR

Uzmanlara göre aksan, yalnızca kelimelerin telaffuzu değil; ritim, tonlama, hız ve ses yüksekliği gibi birçok unsurun birleşiminden oluşuyor. ABD'deki Connecticut Üniversitesinde konuşma ve dil bilimleri üzerine çalışan araştırmacılar, insanların yeni bir aksanı önce zihinsel olarak analiz ettiğini, ardından bunu fiziksel olarak üretmeye çalıştığını belirtiyor.

Beyin, duyduğu farklı ses kalıplarını mevcut dil sistemiyle eşleştiriyor. Bu süreçte kişi yalnızca yeni bir sesi değil, aynı zamanda yeni bir konuşma düzenini öğreniyor.

AĞIZ KASLARININ ÇEVİKLİĞİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri de ağız ve dil hareketlerinin aksan öğrenimindeki etkisi oldu. Hızlı tekerleme testlerinde başarılı olan kişilerin, aksan taklidinde de daha yüksek performans gösterdiği tespit edildi.

Araştırmacılar, bunun konuşma organlarının çevik kullanımıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Dilin, dudakların ve nefes kontrolünün hızlı adapte olması yeni sesleri daha doğru üretmeyi kolaylaştırıyor.

TEKERLEME TESTİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, 92 Kuzey Amerikalı İngilizce konuşan katılımcı üzerinde farklı aksan taklit testleri gerçekleştirdi. Katılımcılardan Yorkshire, Edinburgh ve Güney Afrika Doğu Cape bölgesine ait aksanları taklit etmeleri istendi.

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri de tekerleme testleri oldu. Connecticut Üniversitesinde konuşma, dil ve işitme bilimleri profesörü olan Emily Myers, hızlı ses üretiminin aksan başarısıyla bağlantılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlginçtir ki, aksan taklidinde iyi olup olmayacağınızın en iyi göstergesi tekerleme görevidir."

Myers ayrıca, "Konuşma üretmek için ağzınızı ne kadar becerikli hareket ettirdiğinizle ilgili bir çeviklik var" değerlendirmesinde bulundu.

MÜZİK KULAĞI AKSAN ÖĞRENİMİNİ TETİKLİYOR

Çalışmada müzik yeteneği ile aksan taklidi arasında da doğrudan ilişki tespit edildi. Sesleri ayırt etme konusunda başarılı olan kişilerin, farklı aksanları daha doğru taklit ettiği görüldü.

Emily Myers, "İyi bir kulağa sahip olan kişilerin, belki de çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde, aksanların bu ayrıntılarından bazılarını yakalayabildiği" ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçları, daha önce yapılan dil ve müzik ilişkili çalışmalarla da örtüştü. Özellikle şarkı söyleme konusunda başarılı bireylerin ses esnekliğinin daha yüksek olduğu ve aksan değişiminde avantaj sağladığı belirtildi.

KİŞİLİK YAPISI DA ROL OYNUYOR

Araştırmada kişilik özellikleri de incelendi. Uzmanlara göre yeni deneyimlere açık bireyler, aksan taklidinde daha başarılı performans gösterdi. Emily Myers, "Yeni deneyimlere açıklığınızı, yeni şeyler deneme isteğinizi yansıtan 'açıklık' adı verilen kişilik özelliğinde yüksek puan alan kişiler, iyi bir taklitçi olup olmadıklarının da iyi bir göstergesiydi." dedi.

Ancak araştırma ekibi, dışa dönüklük ile aksan başarısı arasında doğrudan bir bağlantı bulamadı. Jennifer Scapetis-Tycer ise bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: "Sahne dışında oldukça içe dönük kişiliklere sahip çok iyi oyuncular var."

YABANCI DİL KAYGISI ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Araştırmada, yeni aksan öğrenmeye çalışan birçok kişinin "yanlış konuşma" kaygısı yaşadığı da belirtildi. Özellikle yetişkin bireylerde bu durumun daha belirgin olduğu ifade edildi.

Emily Myers, ses öğrenmenin yeni kelime öğrenmekten farklı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Yeni sesleri öğrenmenin, yeni kelimeleri öğrenmeye oranla neden bu kadar zor olduğunu tam olarak bilmiyoruz."

Uzmanlara göre insanlar yabancı kelimeleri öğrenebilse bile, yeni ses sistemlerini üretirken psikolojik baskı hissedebiliyor.

