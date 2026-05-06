Sadece kelime ezberlemek yetmiyor! Aksan öğrenmenin gizli anahtarı

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 18:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, bazı kişilerin yeni bir aksanı çok daha hızlı öğrenebildiğini ortaya koydu. Müzik kulağı, ağız kaslarının çevikliği ve yeni deneyimlere açıklık gibi özellikler, aksan taklidinde belirleyici rol oynuyor. Aksan öğreniminin yalnızca dil değil, beyin ve motor beceri süreciyle de bağlantılı olduğu söyleniyor.

Yeni bir aksanı doğru şekilde konuşabilmek yalnızca kelime ezberlemekten ibaret değil. Araştırmalar; işitme algısı, ağız hareketleri, ritim duygusu ve psikolojik açıklığın birlikte çalıştığını gösteriyor. Özellikle oyuncular ve çok dilli bireyler üzerinde yapılan çalışmalar, bazı insanların neden kısa sürede farklı aksanlara adapte olabildiğini açıklarken, beynin konuşma seslerini nasıl işlediğine dair önemli veriler ortaya koyuyor.

AKSAN ÖĞRENİMİNDE BEYİN KRİTİK ROL OYNUYOR Uzmanlara göre aksan, yalnızca kelimelerin telaffuzu değil; ritim, tonlama, hız ve ses yüksekliği gibi birçok unsurun birleşiminden oluşuyor. ABD'deki Connecticut Üniversitesinde konuşma ve dil bilimleri üzerine çalışan araştırmacılar, insanların yeni bir aksanı önce zihinsel olarak analiz ettiğini, ardından bunu fiziksel olarak üretmeye çalıştığını belirtiyor. Beyin, duyduğu farklı ses kalıplarını mevcut dil sistemiyle eşleştiriyor. Bu süreçte kişi yalnızca yeni bir sesi değil, aynı zamanda yeni bir konuşma düzenini öğreniyor.

AĞIZ KASLARININ ÇEVİKLİĞİ AVANTAJ SAĞLIYOR Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri de ağız ve dil hareketlerinin aksan öğrenimindeki etkisi oldu. Hızlı tekerleme testlerinde başarılı olan kişilerin, aksan taklidinde de daha yüksek performans gösterdiği tespit edildi. Araştırmacılar, bunun konuşma organlarının çevik kullanımıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Dilin, dudakların ve nefes kontrolünün hızlı adapte olması yeni sesleri daha doğru üretmeyi kolaylaştırıyor.

TEKERLEME TESTİ DİKKAT ÇEKTİ Araştırmacılar, 92 Kuzey Amerikalı İngilizce konuşan katılımcı üzerinde farklı aksan taklit testleri gerçekleştirdi. Katılımcılardan Yorkshire, Edinburgh ve Güney Afrika Doğu Cape bölgesine ait aksanları taklit etmeleri istendi. Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri de tekerleme testleri oldu. Connecticut Üniversitesinde konuşma, dil ve işitme bilimleri profesörü olan Emily Myers, hızlı ses üretiminin aksan başarısıyla bağlantılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İlginçtir ki, aksan taklidinde iyi olup olmayacağınızın en iyi göstergesi tekerleme görevidir." Myers ayrıca, "Konuşma üretmek için ağzınızı ne kadar becerikli hareket ettirdiğinizle ilgili bir çeviklik var" değerlendirmesinde bulundu.