Akaryakıtta yeni promosyon dönemi: Puanlar depoyu dolduracak
Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlarken, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında şeffaflık öne çıkarken, puan ve indirim sistemleri de devreye giriyor.
Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlarken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz akaryakıt istasyonlarına yönelik önemli uyarılarda bulundu.
"Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini belirten Yılmaz, "Tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" dedi.
AKARYAKITTA ŞEFFAFLIK KORUNACAK
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Tüketicinin gerçek maliyeti net şekilde görmesi gerekiyor. Rekabet şeffaf fiyat üzerinden yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.