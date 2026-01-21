CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AJet, bahar dönemine özel yurt içi uçuş kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler, 21–22 Ocak 2026 tarihlerinde satışa sunulacak. Satışlar, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

Kampanya, 7 Nisan ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlar için geçerli olacak. Belirlenen tarihler arasında yapılacak seyahatlerde, sınırlı sayıda koltuk için indirimli fiyatlar uygulanacak.

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

YURT İÇİ DİREKT UÇUŞLARDA GEÇERLİ

849 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç olmak üzere tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa sunulacak.

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

BASİC PAKET ŞARTLARI UYGULANACAK

İndirim yalnızca Basic paket ücret ve kuralları için geçerli olacak. Diğer paketleri tercih eden yolcular, ek ücret ödeyerek biletleme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kampanya, sadece AJet tarafından icra edilen tarifeli seferlerde uygulanacak.

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

VERGİ VE HARÇLAR FİYATA DAHİL

Kampanyalı fiyatlara vergi ve harçlar dahil olacak. İndirimli biletler sınırlı sayıda sunulacak ve yalnızca sınırlı bir süre içinde satın alınabilecek.

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

SADECE DİJİTAL KANALLARDA SATIŞTA

Kampanya, yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak. İndirim, diğer kampanya ve promosyonlarla birleştirilemeyecek.

AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

KURAL VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLI

AJet, kampanya ve fırsatlara ilişkin kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ya da kampanyayı herhangi bir zamanda iptal etme hakkını saklı tutuyor. Kurallara aykırı durumların tespiti halinde yasal işlem başlatılabileceği de bildirildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin