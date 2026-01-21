AJet’ten bahara özel yurt içi uçuş kampanyası: Biletler 849 TL’den satışta

AJet, bahar dönemine özel yurt içi uçuş kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler, 21–22 Ocak 2026 tarihlerinde satışa sunulacak. Satışlar, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Kampanya, 7 Nisan ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlar için geçerli olacak. Belirlenen tarihler arasında yapılacak seyahatlerde, sınırlı sayıda koltuk için indirimli fiyatlar uygulanacak.

YURT İÇİ DİREKT UÇUŞLARDA GEÇERLİ 849 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç olmak üzere tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa sunulacak.

BASİC PAKET ŞARTLARI UYGULANACAK İndirim yalnızca Basic paket ücret ve kuralları için geçerli olacak. Diğer paketleri tercih eden yolcular, ek ücret ödeyerek biletleme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kampanya, sadece AJet tarafından icra edilen tarifeli seferlerde uygulanacak.



VERGİ VE HARÇLAR FİYATA DAHİL Kampanyalı fiyatlara vergi ve harçlar dahil olacak. İndirimli biletler sınırlı sayıda sunulacak ve yalnızca sınırlı bir süre içinde satın alınabilecek.

