Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaların yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen taslak çalışma, izin sürelerindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 07:39
Mevcut uygulamada kadın çalışanlara doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin veriliyor. Yeni düzenleme ile bu süre 24 haftaya çıkarılacak. Çoğul gebeliklerde ise iki hafta ek süre uygulanacak. İzin dağılımı, annenin talebine göre doğum öncesi ve sonrası olarak esnetilebilecek.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, taslak çalışmada en dikkat çeken madde, işçi ve memur statüsündeki anneler arasındaki farkın tamamen kaldırılması. Böylece özel sektörde çalışan anneler de kamudaki meslektaşlarıyla aynı haklardan yararlanacak.

SÜT İZNİNDE EŞİTLİK DÖNEMİ

Mevzuata göre memur anneler, bebekleri bir yaşına gelene kadar ilk altı ay günde üç, ikinci altı ay ise bir buçuk saat süt izni kullanabiliyor. Özel sektördeki annelere ise yalnızca günde 1,5 saat izin tanınıyordu.

Yeni düzenleme ile bu fark ortadan kalkacak. Artık işçi anneler de memurlar gibi ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ayda 1,5 saat süt izni kullanabilecek. Bu süreler, günlük çalışma süresinden sayılacak.

ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ 2 YILA UZUYOR

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı da yeniden düzenleniyor. Halihazırda devlet memurları doğum izninin bitiminden sonra 2 yıla kadar ücretsiz izin alabiliyor. İşçi statüsündeki annelere ise sadece 6 ay izin tanınıyor.

Yeni taslağa göre bu fark da ortadan kalkacak. Artık işçi anneler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Üstelik aynı hak babalar için de geçerli olacak.

