Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaların yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen taslak çalışma, izin sürelerindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2025 07:39