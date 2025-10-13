Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor

ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ 2 YILA UZUYOR

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı da yeniden düzenleniyor. Halihazırda devlet memurları doğum izninin bitiminden sonra 2 yıla kadar ücretsiz izin alabiliyor. İşçi statüsündeki annelere ise sadece 6 ay izin tanınıyor.

Yeni taslağa göre bu fark da ortadan kalkacak. Artık işçi anneler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Üstelik aynı hak babalar için de geçerli olacak.