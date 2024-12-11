Viral Galeri Viral Liste Aile Destek Programı bitti mi, bu ay son muydu? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Programı bitti mi, bu ay son muydu? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Ödemesi ile ilgili son gelişmeler ve Bakanlık açıklamaları, vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ödemelerin Aralık ayında yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. İlk kez 2022'de başlatılan ve yaklaşık iki yıldır süren Aile Destek Programı, Temmuz 2024'te alınan bir kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:32
Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin Aralık ayında son kez hak sahiplerinin hesaplarına yatması bekleniyor. İlk olarak 2022 yılında başlatılan program, 2024 yılı Temmuz ayında sona ermesi planlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar, Aralık ayı ödemelerinin ardından programın 2025'te devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Programı 2025'te Devam Edecek mi?

Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uygulama süresinin uzatıldığını belirterek, "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" demişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, Aralık ayı sonrasında ödeme yapılmayacak ve 2025 yılı itibarıyla Aile Destek Programı sona erecek.

Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aralık Ayı Ödemeleri Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin başladığını duyurdu. Bu ay içerisinde toplamda 3,6 milyar lira ödeme yapılacağı açıklandı. Ödemeler, ihtiyaç sahibi hanelere, programda yer alan takvime göre düzenli olarak yatırılacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Ödemeleri E-Devlet Üzerinden Sorgulanabiliyor

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin durumunu vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden takip edebiliyor. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" bölümünde yer alan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, ödeme durumlarına ulaşılabiliyor.

Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, başvurulan hanenin sosyoekonomik durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Haneler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilerek, ödeme miktarları belirleniyor. Aşağıda, ödeme miktarlarına dair bilgilere yer verilmektedir:

📌450 TL ve altı gelire sahip haneye: 1.250 TL
📌450 TL üzeri, 911,15 TL ve altı gelire sahip haneye: 1.100 TL
📌911,15 TL üzeri, 1372,30 TL ve altı gelire sahip haneye: 950 TL
📌1372,30 TL üzeri, 2.835,60 TL'den az gelire sahip haneye: 850 TL

SON DAKİKA