Aile Destek Programı bitti mi, bu ay son muydu? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...
Aile Destek Ödemesi ile ilgili son gelişmeler ve Bakanlık açıklamaları, vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ödemelerin Aralık ayında yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. İlk kez 2022'de başlatılan ve yaklaşık iki yıldır süren Aile Destek Programı, Temmuz 2024'te alınan bir kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki Aile Destek Programı bitti mi, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:32