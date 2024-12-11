Aile Destek Programı bitti mi, bu ay son muydu? 2024 Aralık ayı Aile Destek ödeme sorgulama...

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, başvurulan hanenin sosyoekonomik durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Haneler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilerek, ödeme miktarları belirleniyor. Aşağıda, ödeme miktarlarına dair bilgilere yer verilmektedir:

📌450 TL ve altı gelire sahip haneye: 1.250 TL

📌450 TL üzeri, 911,15 TL ve altı gelire sahip haneye: 1.100 TL

📌911,15 TL üzeri, 1372,30 TL ve altı gelire sahip haneye: 950 TL

📌1372,30 TL üzeri, 2.835,60 TL'den az gelire sahip haneye: 850 TL