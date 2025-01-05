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Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025'te devam edecek mi?

Aile Destek Programı 2025 yılı ödeme durumu, evde bakım yardımı ve 65 yaş maaşındaki artışlarla birlikte yeniden gündeme geldi. 2 yıldır düzenli olarak devam eden Aile Destek Ödemeleri'nin, 2024 yılının Aralık ayı sonuna kadar süreceği açıklanmıştı. Aralık ayı ödemeleri de geçtiğimiz haftalarda hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Peki Aile Destek Programı uzatıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:26
Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025’te devam edecek mi?

Aile Destek Programı, 2025 yılına girmemizle birlikte yeniden gündeme geldi. Evde bakım yardımı, 65 yaş maaşı ve diğer sosyal destek ödemelerinde yaşanan artışlarla birlikte, Aile Destek Ödemesi'nin durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi 2025'te devam edecek mi? Ocak ayında ödeme yapılacak mı? İşte bu sorulara dair merak edilenler

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025’te devam edecek mi?

Aile Destek Programı Nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, dar gelirli hanelere sağlanan bir yardım paketidir. Hedef, vatandaşların ekonomik durumlarını iyileştirmek ve sosyal yardımlaşmayı güçlendirmektir. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025’te devam edecek mi?

2024 Aralık Ayı Ödemeleri Yapıldı

Aile Destek Programı, 2024 yılının Aralık ayında sona ermesi beklenen ödemelerini gerçekleştirdi. Aralık ayının sonlarına doğru yapılan son ödeme, vatandaşların hesaplarına geçtiğimiz haftalarda yatırıldı. Bu ödeme, programın planlanan son ödemesiydi ve 2024 yılına ait son ödeme olarak kayıtlara geçti.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025’te devam edecek mi?

2025 İçin Aile Destek Programı Uzatıldı Mı?

Aile Destek Ödemesi'nin 2025'te devam edip etmeyeceği, yeni yılın başında en çok merak edilen konulardan biri oldu. Şu ana kadar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 Aralık ayında sona erdiği duyurulan programın uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi bir yeni karar ya da düzenleme açıklanmadı.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025’te devam edecek mi?

Ocak Ayında Aile Destek Ödemesi Yapılacak Mı?

Ocak ayında yapılacak ödemelere ilişkin, programın sona erdiği bilgisi doğrultusunda Aile Destek Ödemesi'nin bu ay yapılması beklenmiyor. 2024 Aralık ayına kadar yapılan son ödemeler, 2025 yılında programın devam etmeyeceğini gösteriyor. Ancak, bu konuda yapılacak yeni bir düzenleme veya açıklama için yetkililerden gelen duyurular takip edilmelidir.

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