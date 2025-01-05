Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025'te devam edecek mi?
Aile Destek Programı 2025 yılı ödeme durumu, evde bakım yardımı ve 65 yaş maaşındaki artışlarla birlikte yeniden gündeme geldi. 2 yıldır düzenli olarak devam eden Aile Destek Ödemeleri'nin, 2024 yılının Aralık ayı sonuna kadar süreceği açıklanmıştı. Aralık ayı ödemeleri de geçtiğimiz haftalarda hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Peki Aile Destek Programı uzatıldı mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:26