Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025’te devam edecek mi?

2025 İçin Aile Destek Programı Uzatıldı Mı?

Aile Destek Ödemesi'nin 2025'te devam edip etmeyeceği, yeni yılın başında en çok merak edilen konulardan biri oldu. Şu ana kadar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 Aralık ayında sona erdiği duyurulan programın uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi bir yeni karar ya da düzenleme açıklanmadı.