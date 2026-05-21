Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten miras açıklaması: "Hatıralarını çalmışlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası kızı Anjelik Calvin, İstanbul'da katıldığı etkinlikte çarpıcı itiraflarda bulundu. Amerika'daki evde yaşadığı zorlu süreci ve psikolojik travmayı anlatan Calvin, annesinin mirasıyla ilgli yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde ABD'nin Miami kentinde, kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde 69 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen ve Amerika'daki vefatı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilip uzun bir otopsi sürecinden geçen sanatçının ölümü,sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Annesinin kaybıyla sarsılan ve uzun süredir gözlerden uzak olan Anjelik Calvin, Amerika'daki evde geçirdiği kabus dolu günleri ve yaşadığı büyük psikolojik travmayı ilk kez anlattı.

"BEN ANNEMİN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anjelik Calvin, ilk olarak kendisine yöneltilen "Annenizin kopyasısınız, çok benziyorsunuz" yorumuna "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" diyerek yanıt verdi.

"EVİMİ FARELER BASTI, LANETLENDİ SANDIM"

Amerika'daki evde tek başına kaldığı dönemde adeta bir kabusu yaşadığını ve çok büyük bir psikolojik travma atlattığını belirten Calvin, o korkunç günleri şu sözlerle aktardı:

"Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım; babam benim için 20-30 bin doların üstünde para harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. 'Acaba ev lanetlendi mi' dedim, meğer sonradan öğrendim ki bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak bir de tam karşımda duruyordu... Zaten kanlı yastığı vesaire hepsini saklamışım. Her şey üst üste geldi, çok büyük bir kriz atlattım."

"HEPSİNİ ÇALMIŞLAR! 5 KİŞİYE YETECEK MİRASI KALDI AMA..."

Annesinin vefatının ardından yaşanan kaos ortamında usta sanatçının birçok şahsi eşyasının ve anısının yağmalandığını söyleyen Anjelik Calvin, uğradığı hırsızlıkla büyük bir yıkım yaşadığını belirtti.

"Annemin hatıralarını da saklayamadım, kaos gibiydi, hepsini çalmışlar. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var, pembe anne geceliği var" diyen Calvin, merak edilen miras durumuyla ilgili de çok konuşulacak şu açıklamayı yaptı:

"5 kişiye yetecek mirası kaldı, günahtır net bir rakam söyleyemem. Ama ben annemin ölü bedenini kendi gözlerimle gördüm; o saatten sonra paranın o kadar hiç değeri yok ki... Keşke param olmasaydı da annem hayatta olsaydı. Herkes annesinin değerini yaşarken bilsin."

