Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten miras açıklaması: "Hatıralarını çalmışlar"

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde ABD'nin Miami kentinde, kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde 69 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen ve Amerika'daki vefatı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilip uzun bir otopsi sürecinden geçen sanatçının ölümü,sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Annesinin kaybıyla sarsılan ve uzun süredir gözlerden uzak olan Anjelik Calvin, Amerika'daki evde geçirdiği kabus dolu günleri ve yaşadığı büyük psikolojik travmayı ilk kez anlattı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anjelik Calvin, ilk olarak kendisine yöneltilen "Annenizin kopyasısınız, çok benziyorsunuz" yorumuna "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" diyerek yanıt verdi.

"EVİMİ FARELER BASTI, LANETLENDİ SANDIM"

Amerika'daki evde tek başına kaldığı dönemde adeta bir kabusu yaşadığını ve çok büyük bir psikolojik travma atlattığını belirten Calvin, o korkunç günleri şu sözlerle aktardı:

"Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım; babam benim için 20-30 bin doların üstünde para harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. 'Acaba ev lanetlendi mi' dedim, meğer sonradan öğrendim ki bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak bir de tam karşımda duruyordu... Zaten kanlı yastığı vesaire hepsini saklamışım. Her şey üst üste geldi, çok büyük bir kriz atlattım."