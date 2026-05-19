CANLI YAYIN

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A.B.İ. dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun, hayatın monotonluğuna kapılanlar için rehber niteliği taşıyan yaşam formülü ortaya çıktı. Günlük hayatın döngüsünde sıkışıp kaldığını hissedenlerin ufkunu açacak açıklamalarda bulunan güzel oyuncunun, tıkanma noktasına geldiğinde kendini yeniden keşfetmek için uyguladığı gizli metodu çok konuşulacak.

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 1

Hepimizin zaman zaman hayatın sıradanlığından, "evden işe, işten eve" giden o bitmek bilmeyen monoton döngüden sıkıldığı anlar oluyor.

Tam da böyle anlarda, atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'de canlandırdığı Çağla karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun geçmişte verdiği o ilham verici röportaj yeniden akıllara geldi.

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 2

MONOTONLUĞU YERLE BİR EDEN AFRA SARAÇOĞLU FORMÜL

GQ dergisine konuşan güzel oyuncu, hayatı tıkandığında ve enerjisi düştüğünde sıradanlıktan kurtulmak için uyguladığı gizli kaçış planını samimiyetle paylaştı.

Hayatın esiri olmaktan kurtulup ipleri yeniden eline almanın formülünü açıklayan Afra Saraçoğlu, rutine girdiğini hissettiği anlarda uyguladığı adımları şu sözlerle anlatıyor:

"Kendimi yeniden keşfetmek için yeni yollar ararım; gitmediğim bir şehre giderim ya da dinlemediğim bir müzik türünü dinlemeye başlarım. Belki çok uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı ararım, onlarla yeniden görüşürüm."

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 3

"ESKİDEN NASILDIM?" SORUSUNUN SİHİRLİ GÜCÜ

Rutinlerin aslında tamamen bizim onlara karşı beslediğimiz duygularla şekillendiğini savunan başarılı oyuncu, monotonluğu kırmanın en önemli adımının zihinsel bir yüzleşme olduğunu vurguluyor.

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 4

Hayat kalitesini artırmak ve enerjiyi dönüştürmek isteyen herkese bir rehber sunan Saraçoğlu, kendimize sormamız gereken o kritik soruyu ise şöyle özetliyor:

"Rutinler biraz da onlara karşı hissettiğimiz duygularla alakalı. Yeni rutinlerimizi sorgularken eskiden nasıldım sorusunu da kendi kendimize sorabilmek lazım."

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 5

SETLERİN TOZUNU YUTARAK BÜYÜDÜ

Salı akşamlarının reyting rekortmeni "A.B.İ." dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu'nun başarı basamaklarını nasıl tırmandığını, aslen nereli olduğunu ve yarım kalan okulunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte Çağla karakteriyle fırtınalar estiren güzel oyuncunun film gibi hayat hikayesi...

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 6

Sinema dünyasına 2016 yılında adım atan Afra Saraçoğlu, henüz yolun başındayken Türk sinemasının iki dev ismi Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile "İkinci Şans" filminde kamera karşısına geçti. Filmde Yeşilçay'ın kızını canlandırarak sektöre iddialı ve parlak bir giriş yapan güzel oyuncu, o dönemleri büyük bir minnetle anıyor.

Setlerin kendisi için adeta bir akademiye dönüştüğünü belirten Saraçoğlu, sektöre adım attığı ilk yılları şu sözlerle özetliyor:

"Dizi setleri benim için okul gibiydi. Sektörün duayenleri ile her karşılaşma benim için büyük şanstı."

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 7

FAZİLET HANIM'DAN YALI ÇAPKINI'NA: DÜNYA ÇAPINDA BİR YILDIZ!

Kariyerindeki asıl büyük patlamayı ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan proje ise kuşkusuz "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisi oldu.

Bu projeyle yeteneğini kanıtlayan oyuncu, ardından gelen fenomen dizi "Yalı Çapkını"ndaki Seyran karakteriyle popülaritesini adeta zirveye taşıdı. Seyran rolüyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında devasa bir hayran kitlesi edindi.

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 8

Bugün ise ekranların yeni göz bebeği olan Saraçoğlu, Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen A.B.İ. dizisinde usta aktör Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşıyor ve hayat verdiği Çağla karakteriyle oyunculuk rüzgarları estirmeye devam ediyor.

Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül 9

KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Güzel oyuncunun ekran önündeki başarısı kadar özel hayatı ve geçmişi de hayranları tarafından didik didik aranıyor. İşte arama motorlarında en çok aratılan o soruların cevapları:

2 Aralık 1997 doğumlu olan başarılı oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Ekranların sevilen yüzü Afra Saraçoğlu, aslen Balıkesir doğumludur.

Eğitim hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde eğitim almıştır. Ancak oyunculuk kariyerinin hızla parlaması ve tekliflerin ardı arkası kesilmemesi üzerine rotasını tamamen setlere çevirmiştir.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin