Afra Saraçoğlu bunalınca bunu yapıyor! Hayat mottonuz olacak o formül
A.B.İ. dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun, hayatın monotonluğuna kapılanlar için rehber niteliği taşıyan yaşam formülü ortaya çıktı. Günlük hayatın döngüsünde sıkışıp kaldığını hissedenlerin ufkunu açacak açıklamalarda bulunan güzel oyuncunun, tıkanma noktasına geldiğinde kendini yeniden keşfetmek için uyguladığı gizli metodu çok konuşulacak.
Hepimizin zaman zaman hayatın sıradanlığından, "evden işe, işten eve" giden o bitmek bilmeyen monoton döngüden sıkıldığı anlar oluyor.
Tam da böyle anlarda, atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'de canlandırdığı Çağla karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun geçmişte verdiği o ilham verici röportaj yeniden akıllara geldi.
MONOTONLUĞU YERLE BİR EDEN AFRA SARAÇOĞLU FORMÜL
GQ dergisine konuşan güzel oyuncu, hayatı tıkandığında ve enerjisi düştüğünde sıradanlıktan kurtulmak için uyguladığı gizli kaçış planını samimiyetle paylaştı.
Hayatın esiri olmaktan kurtulup ipleri yeniden eline almanın formülünü açıklayan Afra Saraçoğlu, rutine girdiğini hissettiği anlarda uyguladığı adımları şu sözlerle anlatıyor:
"Kendimi yeniden keşfetmek için yeni yollar ararım; gitmediğim bir şehre giderim ya da dinlemediğim bir müzik türünü dinlemeye başlarım. Belki çok uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı ararım, onlarla yeniden görüşürüm."
"ESKİDEN NASILDIM?" SORUSUNUN SİHİRLİ GÜCÜ
Rutinlerin aslında tamamen bizim onlara karşı beslediğimiz duygularla şekillendiğini savunan başarılı oyuncu, monotonluğu kırmanın en önemli adımının zihinsel bir yüzleşme olduğunu vurguluyor.
Hayat kalitesini artırmak ve enerjiyi dönüştürmek isteyen herkese bir rehber sunan Saraçoğlu, kendimize sormamız gereken o kritik soruyu ise şöyle özetliyor:
"Rutinler biraz da onlara karşı hissettiğimiz duygularla alakalı. Yeni rutinlerimizi sorgularken eskiden nasıldım sorusunu da kendi kendimize sorabilmek lazım."
