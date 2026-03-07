Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına
Türk kadın sporcular, olimpiyat madalyaları, dünya şampiyonlukları ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Türkiye spor tarihinde önemli başarılara imza attı. Eskrimden boksa, güreşten tenise kadar birçok branşta mücadele eden sporcular, kazandıkları başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.
Uluslararası spor sahnesinde Türkiye adına mücadele eden kadın sporcular, yıllar içinde farklı branşlarda birçok ilki gerçekleştirdi. Voleybol, güreş, boks ve tekvando başta olmak üzere pek çok spor dalında katıldıkları organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı uluslararası platformlarda temsil ederek önemli dereceler elde etti.
TÜRK KADIN SPORCULARIN OLİMPİYATLARDA İLK ADIMLARI
Türk kadın sporcuların uluslararası spor organizasyonlarında görünürlüğü 20. yüzyılın ortalarından itibaren artmaya başladı. Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda eskrim branşında yarışarak olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcular arasında yer aldı.
1992 Barcelona Olimpiyatları'nda Hülya Şenyurt, judoda kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren ilk kadın sporcu oldu.
OLİMPİYAT ALTINLARI VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI
Türk kadın sporcular, özellikle 2000'li yıllardan sonra uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etti. İşte AA'ya göre tarihi geçen Türk kadın sporcular...
Nurcan Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda halterde altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.