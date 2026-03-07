CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk kadın sporcular, olimpiyat madalyaları, dünya şampiyonlukları ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Türkiye spor tarihinde önemli başarılara imza attı. Eskrimden boksa, güreşten tenise kadar birçok branşta mücadele eden sporcular, kazandıkları başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 1

Uluslararası spor sahnesinde Türkiye adına mücadele eden kadın sporcular, yıllar içinde farklı branşlarda birçok ilki gerçekleştirdi. Voleybol, güreş, boks ve tekvando başta olmak üzere pek çok spor dalında katıldıkları organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı uluslararası platformlarda temsil ederek önemli dereceler elde etti.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 2

TÜRK KADIN SPORCULARIN OLİMPİYATLARDA İLK ADIMLARI

Türk kadın sporcuların uluslararası spor organizasyonlarında görünürlüğü 20. yüzyılın ortalarından itibaren artmaya başladı. Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda eskrim branşında yarışarak olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcular arasında yer aldı.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 3

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda Hülya Şenyurt, judoda kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren ilk kadın sporcu oldu.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 4

OLİMPİYAT ALTINLARI VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI

Türk kadın sporcular, özellikle 2000'li yıllardan sonra uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etti. İşte AA'ya göre tarihi geçen Türk kadın sporcular...

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 5

Nurcan Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda halterde altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 6

Boks branşında ise Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk Türk kadın boksör olarak önemli bir başarıya imza attı.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 7

Tekvando branşında Nur Tatar, Londra 2012 Olimpiyatları'nda gümüş, Rio 2016'da ise bronz madalya kazanarak Türkiye'ye olimpiyat madalyaları getirdi.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 8

İrem Yaman ise tekvandoda iki kez dünya şampiyonu olarak bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak kayıtlara geçti.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 9

Aysel Önder, 2025 Hindistan Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 10

Yasemin Adar Yiğit, Riga 2016 Avrupa ve Paris 2017 ile Belgrad 2022 Dünya şampiyonalarında kazandığı altın madalyalarla Türkiye'nin güreş branşındaki en önemli sporcularından biri oldu.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 11

Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarında şampiyonluk kazanan ilk Türk tenisçi olarak tarihte yer edindi.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 12

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tenis turnuvasında üçüncü tura yükselen ilk Türk sporcu olarak dikkat çekti.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 13

Yüzme branşında ise Defne Kurt, 2025 Dünya Para Yüzme şampiyonalarında elde ettiği 5 madalya ile Türkiye adına önemli başarılar kazandı.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 14

Gizem Girişmen, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında altın madalya kazanarak Türkiye'ye paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyayı getirdi.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 15

Para okçuluk branşında Öznur Cüre Girdi, 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda kazandığı madalyalarla uluslararası alanda öne çıkan sporcular arasında yer aldı. Üç kategoride 1 altın, 2 gümüş kazandı.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 16

Atıcılık branşında yarışan Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ile birlikte takım kategorisinde madalya kazandı. Türkiye'ye olimpiyatlarda atıcılık branşındaki ilk madalyayı getiren sporcular arasında yer aldı.

Adını tarihe yazdıran Türk kadın sporcular: Olimpiyat madalyalarından dünya rekorlarına 17

MİLLİ TAKIMLARIN ULUSLARARASI BAŞARISI

Milli takımlar da uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluklarla dikkat çekti. Kadın Golbol Milli Takımı ise Avrupa şampiyonasında elde ettiği başarıyla paralimpik branşlarda Türkiye'nin güçlü temsilcilerinden biri oldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin