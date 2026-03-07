Uluslararası spor sahnesinde Türkiye adına mücadele eden kadın sporcular, yıllar içinde farklı branşlarda birçok ilki gerçekleştirdi. Voleybol, güreş, boks ve tekvando başta olmak üzere pek çok spor dalında katıldıkları organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı uluslararası platformlarda temsil ederek önemli dereceler elde etti.