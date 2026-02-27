CANLI YAYIN
Adil ve Esme aşkına milli maç arası! Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanmayacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TRT 1'in her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat akşamı ekranlarda olmayacak. Kanalın yayın akışındaki değişiklik nedeniyle diziye bir haftalık ara verildi. Peki merakla beklenen 20. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

TRT 1'in resmi yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi 27 Şubat 2026 Cuma akşamı yayınlanmayacak. Cuma akşamlarının düzenli yapımlarından biri olan dizi, bu hafta programda yer almadı.

FIBA ELEME MAÇI YAYIMLANACAK

Bu akşam TRT 1 ekranlarında Türkiye'nin deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geleceği FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maç mücadelesi yayınlanacak.

YENİ BÖLÜM 6 MART'TA

Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü 6 Mart 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayın akışının normale dönmesiyle birlikte dizi kaldığı yerden devam edecek. İzleyiciler yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek.

27 Şubat TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.10 – Kalk Gidelim

08.50 – Adını Sen Koy

10.00 – Kur'an'ın Mesajı

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 – Seksenler

14.10 – Vefa Sultan

15.30 – Kur'an'ın Mesajı

16.00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 – Ramazan Sevinci

19.15 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Maç Özel

21.00 – Sırbistan-Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 – Vefa Sulan