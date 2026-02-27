Adil ve Esme aşkına milli maç arası! Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanmayacak
TRT 1'in her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat akşamı ekranlarda olmayacak. Kanalın yayın akışındaki değişiklik nedeniyle diziye bir haftalık ara verildi. Peki merakla beklenen 20. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?
TRT 1'in resmi yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi 27 Şubat 2026 Cuma akşamı yayınlanmayacak. Cuma akşamlarının düzenli yapımlarından biri olan dizi, bu hafta programda yer almadı.
FIBA ELEME MAÇI YAYIMLANACAK
Bu akşam TRT 1 ekranlarında Türkiye'nin deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geleceği FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maç mücadelesi yayınlanacak.
YENİ BÖLÜM 6 MART'TA
Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü 6 Mart 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayın akışının normale dönmesiyle birlikte dizi kaldığı yerden devam edecek. İzleyiciler yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek.
27 Şubat TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.10 – Kalk Gidelim
08.50 – Adını Sen Koy
10.00 – Kur'an'ın Mesajı
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 – Seksenler
14.10 – Vefa Sultan
15.30 – Kur'an'ın Mesajı
16.00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 – Ramazan Sevinci
19.15 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Maç Özel
21.00 – Sırbistan-Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 – Vefa Sulan