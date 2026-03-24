Adana Portakal Çiçeği Festivali 2026 ne zaman? Geçit töreni detayları
Adana'da her yıl büyük ilgi gören Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 2026 tarihleri netleşti. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek festival 1-5 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek. Binlerce ziyaretçinin katılması beklenen etkinlikte kortej yürüyüşünün tarihi de açıklandı.
Adana'da baharın simgesi haline gelen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırlıklar başladı. Türkiye'nin en renkli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şehir, portakal çiçeklerinin kokusuyla dolduğu Nisan ayının ilk günlerinde yeniden festival atmosferine bürünecek. Etkinlik kapsamında konserlerden atölyelere, kültür ve sanat organizasyonlarından gastronomi etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek.
ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN 2026?
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, açıklanan takvime göre 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival boyunca Adana'nın birçok noktasında etkinlikler yapılacak. Organizasyona hem Türkiye'den hem de yurt dışından yüz binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNÜN TARİHİ AÇIKLANDI
Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan kortej yürüyüşünün tarihi de belli oldu. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Her yıl binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kostümlü gruplar, müzik ekipleri ve farklı performans grupları şehir merkezinde kortej oluşturuyor. Bu etkinlik festivalin en çok ilgi gören anlarından biri olarak öne çıkıyor.
ADANA HALK KOŞUSU TAŞ KÖPRÜ'DE YAPILACAK
Festival programı kapsamında düzenlenen Adana Halk Koşusu da etkinlik takviminde yer alıyor. Koşu 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Etkinliğin başlangıç ve bitiş noktası ise Adana'nın simgelerinden biri olan Taş Köprü olacak.
DETAYLI FESTİVAL PROGRAMI HENÜZ AÇIKLANMADI
Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin detaylı programı henüz açıklanmadı. Yetkililer, festival kapsamında gerçekleştirilecek konser, sergi, atölye ve gastronomi etkinliklerinin kısa süre içinde duyurulacağını belirtiyor.
Festivalin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre "Katılımcı İşletmeler Programı" başvuruları başladı. Konser, atölye, sergi veya gastronomi etkinliği düzenlemek isteyen işletmelerin başvurularını gün içinde tamamlaması gerekiyor.