Adana'da baharın simgesi haline gelen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırlıklar başladı. Türkiye'nin en renkli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şehir, portakal çiçeklerinin kokusuyla dolduğu Nisan ayının ilk günlerinde yeniden festival atmosferine bürünecek. Etkinlik kapsamında konserlerden atölyelere, kültür ve sanat organizasyonlarından gastronomi etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, açıklanan takvime göre 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival boyunca Adana'nın birçok noktasında etkinlikler yapılacak. Organizasyona hem Türkiye'den hem de yurt dışından yüz binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNÜN TARİHİ AÇIKLANDI

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan kortej yürüyüşünün tarihi de belli oldu. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Her yıl binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kostümlü gruplar, müzik ekipleri ve farklı performans grupları şehir merkezinde kortej oluşturuyor. Bu etkinlik festivalin en çok ilgi gören anlarından biri olarak öne çıkıyor.