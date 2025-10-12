Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, son durum ne? İnfaz koruma memuru sonuç sorgulama
Adalet Bakanlığı'nın personel alımı sürecinde heyecan dorukta. 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu için sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Toplam 5 bin personelin istihdam edileceği alım sürecinde gözler, bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sürece dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:36