Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, son durum ne? İnfaz koruma memuru sonuç sorgulama

SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları şu an için erişime açılmış değil. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuç duyurularını Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (cte.adalet.gov.tr) adresinden takip edebilecek.

Özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınav tarihleri yine aynı adres üzerinden ilan edilecek.