Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, son durum ne? İnfaz koruma memuru sonuç sorgulama

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı sürecinde heyecan dorukta. 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu için sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Toplam 5 bin personelin istihdam edileceği alım sürecinde gözler, bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sürece dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:36
Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Binlerce adayın başvurduğu 5 bin kişilik kadro için sonuçlar büyük bir merakla bekleniyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, bakanlıktan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere birçok pozisyon için yapılan başvurularda sonuç tarihi adayların gündemindeki yerini koruyor.

SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları şu an için erişime açılmış değil. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuç duyurularını Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (cte.adalet.gov.tr) adresinden takip edebilecek.

Özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınav tarihleri yine aynı adres üzerinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ VE KADRO DAĞILIMI

Zabıt katipliği kadrosuna başvuran adayların sözlü sınavları 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Diğer kadrolarda ise mülakat tarihleri bakanlığın duyuru takvimine göre açıklanacak.

Bu yılki alımlar kapsamında;

📌3.172 infaz ve koruma memuru,

📌91 hemşire,

📌52 teknisyen,

📌100 şoför,

📌29 aşçı,

📌2 kaloriferci,

📌30 hasta bakıcı

📌24 hizmetli görev alacak.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Adayların sözlü sınavlarda değerlendirileceği konular dört başlık altında toplanıyor:

📌Mesleki bilgi – 40 puan

📌Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi – 20 puan

📌Genel kültür – 20 puan

📌Konuyu kavrama ve ifade yeteneği – 20 puan

📌Sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Şoför pozisyonuna başvuran adayların mesleki yeterliliği, araç başında uygulamalı olarak ölçülecek. Aşçılık mülakatlarında ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde görev yapan öğretmenler veya resmi kurumlarda aşçılık unvanıyla çalışan uzmanların görüşlerine başvurulabilecek.

