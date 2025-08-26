ADALET BAKANLIĞI 2025 PROMOSYON | Adalet Bakanlığı’nın banka promosyonu ne zaman belli olacak, ne kadar ödenecek?

Adalet Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi, 2025 yılı itibarıyla yeniden gündemde. 2022 yılında Vakıfbank tarafından kazanılan ve personel başına 25 bin TL ödeme yapılan önceki ihale, üç yıllık sözleşme süresinin dolmasıyla sona ermişti. Yeni ihale sürecine 19 banka katılırken, Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifi yeterli bulunmadı. Bakanlık ve çalışanlar şimdi gözlerini yeniden yapılacak promosyon ihalesine çevirdi.