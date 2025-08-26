ADALET BAKANLIĞI 2025 PROMOSYON | Adalet Bakanlığı'nın banka promosyonu ne zaman belli olacak, ne kadar ödenecek?
Adalet Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi, önceki teklifin yetersiz bulunması nedeniyle sonuçlanmadı ve ihale yeniden açılacak. İlk ihalede en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank'tan gelmiş, ancak bu teklif yeterli görülmemişti. Bakanlık yetkilileri, yeni teklifleri almak üzere ihalenin önümüzdeki günlere ertelendiğini duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:40