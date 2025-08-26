Viral Galeri Viral Liste ADALET BAKANLIĞI 2025 PROMOSYON | Adalet Bakanlığı'nın banka promosyonu ne zaman belli olacak, ne kadar ödenecek?

Adalet Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi, önceki teklifin yetersiz bulunması nedeniyle sonuçlanmadı ve ihale yeniden açılacak. İlk ihalede en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank'tan gelmiş, ancak bu teklif yeterli görülmemişti. Bakanlık yetkilileri, yeni teklifleri almak üzere ihalenin önümüzdeki günlere ertelendiğini duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:40
Adalet Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi, 2025 yılı itibarıyla yeniden gündemde. 2022 yılında Vakıfbank tarafından kazanılan ve personel başına 25 bin TL ödeme yapılan önceki ihale, üç yıllık sözleşme süresinin dolmasıyla sona ermişti. Yeni ihale sürecine 19 banka katılırken, Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifi yeterli bulunmadı. Bakanlık ve çalışanlar şimdi gözlerini yeniden yapılacak promosyon ihalesine çevirdi.

Maaş Promosyonunda Son Durum

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için yeni ihale, Eylül ayında promosyonların personel hesaplarına yatırılma ihtimali göz önünde bulundurularak Ağustos ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak bakanlıktan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2022'de Adalet Bakanlığı Personeline 25 Bin TL Promosyon Ödemesi Yapılmıştı

Adalet Bakanlığı personeli, önceki promosyon ihalesinde dikkat çeken bir ödeme almıştı. 19 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen ihale sürecinde en yüksek teklif, 20.100 TL ile Vakıfbank'tan gelmişti.

Diğer bankaların ihaleden çekilmesinin ardından 22 Ağustos'ta düzenlenen nihai oturumda Vakıfbank, peşin ödeme koşulunu sağlayarak teklifini 25.000 TL'ye yükseltti. Bu rakam üzerinden ihale sonuçlanmış ve 3 yıllık promosyon bedeli, 1 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm personele tek seferde, kesintisiz olarak ödenmişti.

2025 Yılında Yeni Ödeme Tarihleri Bekleniyor

Promosyon ödemelerinin 2025 yılında da tek seferde yapılması planlanıyor. Yetkililer, yeni ödemelerin 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında personelin banka hesaplarına aktarılacağını öngörüyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, Bakanlık kaynakları işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını belirtiyor.

