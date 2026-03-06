Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı: Başvurular iki aşamada yapılacak

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı: Başvurular iki aşamada yapılacak

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 11:01 Son Güncelleme: 06 Mart 2026 11:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Adalet Bakanlığı, toplam 15 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Kadroların 10 bininin Nisan ayında, kalan 5 bininin ise Haziran ayında ilan edilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar için yeni istihdam süreci başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, planlanan 15 bin kişilik personel alımının ilk bölümü Ramazan Bayramı sonrasında duyurulacak.

İlk etapta 10 bin kadro için Nisan ayında ilana çıkılması, kalan 5 bin kadronun ise Haziran ayında yayımlanacak yeni bir ilanla duyurulması bekleniyor.

15 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK Adalet Bakanı Akın Gürlek medya temsilcileriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'nın planladığı yeni personel alımı süreci iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. İlk aşamada yaklaşık 10 bin personel için Nisan ayında ilan yayımlanması öngörülüyor.

Personel alımının ikinci bölümünde ise 5 bin kişilik ek kadro için Haziran ayında yeni bir ilan yayımlanması planlanıyor. Böylece toplam 15 bin kişilik istihdam süreci iki ayrı ilan üzerinden tamamlanacak.