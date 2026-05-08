A.B.İ'nin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Katy Perry'e esprili tehdit

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Azerbaycan'daki hayranlarını sevindirecek haberi verdi ancak bu duyuru Türkiye'den beklenmedik, bir tepkiyle karşılandı. Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, hayranı olduğu Perry'ye İstanbul'da konser vermesi yönünde esprili bir çağrıda bulundu.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "A.B.İ." deki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dünya yıldızı Katy Perry'ye olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. 10. Bakü Grand Prix'si kapsamında konser vereceğini duyuran Perry'ye Saraçoğlu'ndan gelen yorum sosyal medyayı salladı.

"GELMEZSEN ENGELLERİM" Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycanlı hayranlarına müjdeyi verdi. Perry, 10. Bakü Grand Prix'si etkinlikleri çerçevesinde sahne alacağını duyurdu. Bu haber bölgedeki hayranlarını heyecanlandırırken, en dikkat çeken tepki Türkiye'den, Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

Katy Perry'nin konser afişine kayıtsız kalamayan Saraçoğlu, ünlü yıldıza "İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim" sözleriyle karşılık verdi. Oyuncunun bu esprili çıkışı, kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından "Gerçek bir hayran tepkisi" olarak yorumlandı.

ETKİLEŞİMİN GEÇMİŞİ: 2020'DEKİ "PAPATYA" DETAYI İkilinin bu dolaylı etkileşimi aslında bir ilk değil. Saraçoğlu'nun Perry hayranlığı yıllar öncesine dayanıyor. 2020 yılında Afra Saraçoğlu'nun bir fotoğrafına, Perry'nin o dönemki hit şarkısı "Daisies" (Papatyalar) için hazırlanan filtre uygulanmış ve bu kare bizzat Katy Perry tarafından beğenilmişti. Saraçoğlu, bu etkileşimin ardından yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla paylaşmıştı.