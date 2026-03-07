CANLI YAYIN
A.B.İ.'nin yıldızı Afra Saraçoğlu Paris’i salladı! Ayna pozuna beğeni yağmuru

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, rotayı moda dünyasının kalbine, Fransa'ya çevirdi. Paris Moda Haftası için şehre giden güzel oyuncu, ayağının tozuyla paylaştığı karelerle takipçilerini mest etti.

ATV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi A.B.İ.'de canlandırdığı "Çağla" karakteriyle gönüllere taht kuran, Kenan İmirzalıoğlu ile yakaladığı müthiş uyumla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Dünyaca ünlü markaların gövde gösterisi yaptığı Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden güzel oyuncu, ayağının tozuyla ilk karelerini paylaştı.

Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan Saraçoğlu, hem tarzı hem de doğal güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Ayna pozu veren ünlü isme takipçilerinden "Güzelliğin şaka mı?", "Paris seninle daha güzel" ve "Kusursuz güzellik" yorumlarıgibi yorumlar geldi.

🎬 KARİYER YOLCULUĞU: BİR KEŞİF HİKAYESİ

Afra Saraçoğlu'nun şöhret yolculuğu adeta bir film senaryosu gibi başladı. Annesi, Özcan Deniz'in sosyal medya üzerinden bir film projesi için oyuncu aradığını görünce Afra'nın fotoğrafını gönderdi ve bu adım Afra'nın hayatını değiştirdi.

İlk Adım (2016): Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı "İkinci Şans" filmiyle sinemaya merhaba dedi.

Yükseliş (2017-2018):"Fazilet Hanım ve Kızları" dizisindeki Ece karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından "Kötü Çocuk" filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı.

Dijital ve Tiyatro: Çağan Irmak imzalı "Yeşilçam" dizisinde Çağatay Ulusoy ile yer alarak rüştünü ispatladı.

Zirve (2022-2025):"Yalı Çapkını" dizisindeki Seyran karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yaptı ve bu rol ona uluslararası bir şöhret getirdi.

Güncel (2026): Şu an atv ekranlarında yayınlanan "A.B.İ." dizisinde Çağla karakterine hayat veriyor.

🏆 BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

Genç yaşına rağmen pek çok ödülün sahibi olan oyuncunun bazı önemli başarıları:

Pantene Altın Kelebek: "Yıldızı Parlayanlar" ödülü (2018).

GQ Men Of The Year 2024: "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülü.

Elle Stil Ödülleri: "Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu".

