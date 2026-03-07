A.B.İ.'nin yıldızı Afra Saraçoğlu Paris’i salladı! Ayna pozuna beğeni yağmuru

atv ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, rotayı moda dünyasının kalbine, Fransa'ya çevirdi. Paris Moda Haftası için şehre giden güzel oyuncu, ayağının tozuyla paylaştığı karelerle takipçilerini mest etti.

ATV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi A.B.İ.'de canlandırdığı "Çağla" karakteriyle gönüllere taht kuran, Kenan İmirzalıoğlu ile yakaladığı müthiş uyumla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Dünyaca ünlü markaların gövde gösterisi yaptığı Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden güzel oyuncu, ayağının tozuyla ilk karelerini paylaştı.

Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan Saraçoğlu, hem tarzı hem de doğal güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Ayna pozu veren ünlü isme takipçilerinden "Güzelliğin şaka mı?", "Paris seninle daha güzel" ve "Kusursuz güzellik" yorumlarıgibi yorumlar geldi.