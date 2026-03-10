A.B.İ.'nin Nigar'ı Ayşen Sezerel'in 29 yıllık eşi Hababam Sınıfı'nın yıldızıymış
atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Nigar karakterine hayat veren Ayşen Sezerel'in hayatını araştıranlar eşinin de usta bir oyuncu olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Sezerel'in 29 yıllık eşi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'den başkası değil!
ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ." dizisi, hem hikayesi hem de dev kadrosuyla reyting listelerini altüst etmeye devam ediyor.
Dizide, Van'dan gelip Hancıoğlu yalısının mutfağına sığınan, "çalışan kısmı görmez, duymaz, konuşmaz" diyerek kızını korumaya çalışan fedakar anne Nigar karakterine hayat veren Ayşen Sezerel, sergilediği performansla izleyiciden tam not alıyor.
Sezerel'in özel hayatı hakkındaki gerçek ise hayranlarını hayretler içinde bırakıyor.
YEŞİLÇAM'IN "ÇALIŞKAN AHMET"İ İLE 29 YIL
Sezerel'in 29 yıllık eşi, Hababam Sınıfı'nın o unutulmaz, beyefendi karakteri "Çalışkan Ahmet"ten başkası değil!
SANAT DÜNYASININ ÖRNEK ÇİFTİ
A.B.İ. dizisinde Nigar karakterini kim canlandırıyor?
Dizide Hancıoğlu yalısının mutfağında çalışan, kızı için endişelenen ve geçmişin korkularını taşıyan Nigar karakterine usta oyuncu Ayşen Sezerel hayat vermektedir.
Ayşen Sezerel'in eşi kimdir, çocukları var mı?
Ayşen Sezerel, Türk sinemasının efsane yapımı Hababam Sınıfı'nda "Çalışkan Ahmet" karakteriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Sezerel ile evlidir.
Uzun yıllardır evli olan Ayşen Sezerel ve Ahmet Sezerel'in bu evliliklerinden 2 çocukları bulunmaktadır.
Ayşen Sezerel aslen nerelidir?
Ayşen Sezerel 7 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Ayşen Sezerel - Ahmet Sezerel