A.B.İ.'nin Mahinur'u Esra Şengünalp eşine aşkını haykırdı

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin Mahinur'u Esra Şengünalp, eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizide geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan, sessiz ve hüzünlü bir kadına hayat veren Şengünalp, gerçek hayatında mutluluğu dolu dizgin yaşıyor.

ATV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi dev isimlerle fırtınalar estirirken, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de şüphesiz Mahinur oldu. Dizide haksızlıklara göğüs geren, sessizliğe mahkum ve hayatından erken vazgeçmiş hüzünlü bir kadını canlandıran Esra Şengünalp, özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, eşi Mutluhan Yıldız'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kutladı. Dizideki melankolik ve kederli imajının aksine, eşiyle birlikte verdiği hayat dolu pozlarla dikkat çeken Şengünalp, paylaşımına düştüğü romantik notla herkesi duygulandırdı.

"İYİ Kİ VARSIN MUTLULUĞUMUN HAN'I"

Ünlü oyuncu, eşine olan aşkını şu sözlerle ifade etti:

"İyi ki varsın. İyi ki gölgem ve ışığımsın. Mutluluğumun Han'ı, kızımın babası iyi ki doğdun! Dilerim yeni yaşında fener yüzünü güldürsün artık. Ve Uranüs burcumuzu terk ediyor. Avutsun bahaneler..."

"MAHİNUR'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR AMA ESRA ÇOK MUTLU!"

Esra Şengünalp'in aşk dolu bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de yorum yağdı.

Ekrandaki Mahinur'un acı dolu hayatına alışan izleyiciler, oyuncunun gerçek hayatındaki mutluluğunu görünce; "Mahinur'un yüzü gülmüyor ama Esra Hanım çok mutlu, daim olsun" ve "Dizide içimizi parçalıyor, burada içimizi ısıtıyor" şeklinde destek mesajları paylaştı.

A Para ekranlarında yayınlanan, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk olan başarılı oyuncu Esra Şengünalp, fenomen dizi 'A.B.İ.'deki Mahinur karakterine dair bilinmeyenleri anlatmıştı. 20 yıl boyunca susan bir kadına hayat veren Şengünalp, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiğini itiraf etti.

"TAM SUSUYORUM DEDİM, MAHİNUR GELDİ"

Karakterle kurduğu bağın bir tesadüfle başladığını belirten Şengünalp, teklif aldığı günü şu sözlerle anlattı:

"Teklifin geldiği gün kızımla küçük bir tartışma yaşadık ve 'Tamam, artık ben susuyorum' dedim. O gün, 20 yıldır hiç konuşmayan Mahinur karakteri teklif edildi. İlk kez konuştuğu sahnenin kaydı istendiğinde çok etkilendim, 'Bu rol benim' dedim."

YAPAY ZEKA İLE YENİ İMAJ: "ŞOK OLDUM"

Rolü için uzun saçlarını kestiren oyuncu, bu kararın hazırlık aşamasında teknolojiden destek alındığını belirtti. Yapay zeka ile hazırlanan sunumu görünce şok olduğunu dile getiren Şengünalp, saçlarını kesme konusunda zorlanmasa da en büyük direnci kızından gördüğünü söyledi:

"Saçlarım uzundu, kesmek benim için zor olmadı ama kızım etkilendi. O dönem ani işitme kaybı gibi psikolojik bir süreç de yaşıyordum, hastaneye gidip geliyorduk. Kızımı ikna etmek için pedagoglardan destek aldık."

AFRA SARAÇOĞLU İLE SETTE "KONUŞ" İSYANI!

Dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakaladıkları enerjiden bahseden Şengünalp, set arkasındaki eğlenceli anlara da değindi.

Mahinur karakterinin sessizliği üzerine Afra Saraçoğlu'nun zaman zaman kendisine takıldığını belirten oyuncu şunları söyledi:

"Afra ile abla-kardeş bu gemiyi çok güzel yürütüyoruz. O karşımda tirat atarken bazen dayanamayıp 'Yeter artık konuş!' diye isyan ediyor. Şu an acı ve dram ağırlıklı sahnelerimiz olsa da birbirimizin omzunda ağlayarak sahne çekiyoruz."

"EZBERİM YOK AMA DUYGUM ÇOK"

Şengünalp, ezber yapma zorunluluğunun olmamasının kendisini karakterin dramaturjisine daha çok odakladığını belirtti:

Çoğu oyuncu gibi ezbere odaklanmam gereken bir durum olmadı şimdilik ama bu bana çok daha fazla oyuna dramaturjiye karaktere daha fazla girmemi sağladı."

