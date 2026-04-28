A.B.İ.'nin Mahinur'u Esra Şengünalp eşine aşkını haykırdı

ATV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi dev isimlerle fırtınalar estirirken, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de şüphesiz Mahinur oldu. Dizide haksızlıklara göğüs geren, sessizliğe mahkum ve hayatından erken vazgeçmiş hüzünlü bir kadını canlandıran Esra Şengünalp, özel hayatıyla gündeme geldi.

"İyi ki varsın. İyi ki gölgem ve ışığımsın. Mutluluğumun Han'ı, kızımın babası iyi ki doğdun! Dilerim yeni yaşında fener yüzünü güldürsün artık. Ve Uranüs burcumuzu terk ediyor. Avutsun bahaneler..."

Ekrandaki Mahinur'un acı dolu hayatına alışan izleyiciler, oyuncunun gerçek hayatındaki mutluluğunu görünce; "Mahinur'un yüzü gülmüyor ama Esra Hanım çok mutlu, daim olsun" ve "Dizide içimizi parçalıyor, burada içimizi ısıtıyor" şeklinde destek mesajları paylaştı.

A Para ekranlarında yayınlanan, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk olan başarılı oyuncu Esra Şengünalp, fenomen dizi 'A.B.İ.'deki Mahinur karakterine dair bilinmeyenleri anlatmıştı. 20 yıl boyunca susan bir kadına hayat veren Şengünalp, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiğini itiraf etti.

"TAM SUSUYORUM DEDİM, MAHİNUR GELDİ"

Karakterle kurduğu bağın bir tesadüfle başladığını belirten Şengünalp, teklif aldığı günü şu sözlerle anlattı:

"Teklifin geldiği gün kızımla küçük bir tartışma yaşadık ve 'Tamam, artık ben susuyorum' dedim. O gün, 20 yıldır hiç konuşmayan Mahinur karakteri teklif edildi. İlk kez konuştuğu sahnenin kaydı istendiğinde çok etkilendim, 'Bu rol benim' dedim."