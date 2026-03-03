A.B.İ.'nin Genco'su Ardıl Zümrüt aslen nereli? Oyunculuğuyla dikkat çekiyor

atv'nin iddialı dizisi A.B.İ.'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Ardıl Zümrüt, kısa sürede televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Performansıyla izleyicilerden tam not alan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İşte Ardıl Zümrüt'ün hayatıyla ilgili tüm bilgiler...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin genç yeteneği Ardıl Zümrüt, henüz 27 yaşında olmasına rağmen Genco karakterinin o ağır ve karanlık dünyasını büyük bir ustalıkla ekrana taşıyor.

İLK PROJESİNDE DEVLEŞEN PERFORMANS Dünyanın acı yüzüyle çok genç yaşta tanışmış olan Genco; sadakatiyle vicdanı arasında sıkışmış, derinlikli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle patronu Behram'a duyduğu o sarsılmaz borçluluk duygusu ile kendi içindeki doğru pusulasının çatışması, Zümrüt'ün karakteristik şivesi ve doğal oyunculuğuyla birleşince ortaya unutulmaz sahneler çıkıyor.

ASLEN DİYARBAKIRLI Doğal oyunculuğuyla gönülleri fetheden Zümrüt'ün memleketi de merak konusu oluyordu. Başarılı oyuncunun aslen Diyarbakırlı olduğu öğrenildi. Memleketinin kültürel dokusunu ve samimiyetini karakterine başarıyla yansıtan Zümrüt, hemşehrilerinden de büyük destek görüyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM Daha yolun başında olmasına rağmen sergilediği bu çıkışla yapımcıların ve yönetmenlerin radarına giren Ardıl Zümrüt, "A.B.İ." dizisindeki performansıyla sadece bir karakter oyuncusu değil, geleceğin başrol adaylarından biri olduğunu da kanıtladı.