A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nu gülümseten ziyaret: "Güzel yürekli Afram"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, set arasında yaptığı sürpriz buluşmayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, karavanında Aynı Yağmur Altında dizisinin minik oyuncusu Sara Yılmaz'ı ağırladı. Minik oyuncunun "Güzel yürekli, mavi gözlü Afram benim" diyerek ünlü oyuncuya seslenmesi herkesi güldürdü.

Başrolünde Kenan İmirzalığlu ve Afra Saraçoğlunun başrolünde olduğu A.B.İ. güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu karosuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; İlgiyle izlenen dizinin setinde bu kez sürpriz bir buluşma gerçeleşti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, sette çok özel bir misafir ağırladı: Eski rol arkadaşı, minik yıldız Sara Yılmaz!

Daha önce Yalı Çapkını dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ve o günden beri bağlarını hiç koparmayan ikili, sette adeta hasret giderdi.

"GÜZEL YÜREKLİ AFRAM BENİM"

Şimdilerde Aynı Yağmur Altında'da oynayan minik Sara'nın sürpriz ziyaretiyle Afra Saraçoğlu'nun neşesi ikiye katlandı.

Minik Sara'nın güzel oyuncuya hitaben söylediği "Güzel yürekli, mavi gözlü Afram benim" sözleri ise setteki herkesi kahkahaya boğdu.

Öte yandan Sara Yılmaz, güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzerliğiyle de gündem oluyordu...

Sara Yılmaz

