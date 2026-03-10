A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Çağla karakterini canlandıran başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü isim, hem güzelliğiyle hem de şıklığıyla takipçilerinden de tam not aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisindeki "Çağla" karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, bu kez setlerdeki başarısını podyumların ışıltılı dünyasına taşıdı.

SİYAHIN EN ASİL HALİ Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, baştan aşağı siyah parçalardan oluşan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Derin sır dekolteli kombiniyle modaseverlerden de tam not alan güzel oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle de kısa sürede gündem oldu.

▶ Afra Saraçoğlu kaç yaşında ve nereli? Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Aslen Balıkesir Edremitlidir.