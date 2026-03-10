CANLI YAYIN
A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Çağla karakterini canlandıran başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü isim, hem güzelliğiyle hem de şıklığıyla takipçilerinden de tam not aldı.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 1

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisindeki "Çağla" karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, bu kez setlerdeki başarısını podyumların ışıltılı dünyasına taşıdı.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 2

SİYAHIN EN ASİL HALİ

Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, baştan aşağı siyah parçalardan oluşan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 3

Derin sır dekolteli kombiniyle modaseverlerden de tam not alan güzel oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle de kısa sürede gündem oldu.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 4

▶ Afra Saraçoğlu kaç yaşında ve nereli?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Aslen Balıkesir Edremitlidir.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 5

▶Hangi üniversiteden mezun?

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 'Karşılaştırmalı Edebiyat' bölümünü kazandı. Bu bölümü dondurarak 2016 Yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuk kariyerine başladı.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 6

▶Afra Saraçoğlu nasıl ünlü oldu?

Afra Saraçoğlu, 2016 yılında annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle başlayan süreçte, İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Ardından Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece karakteriyle büyük çıkış yaptı. Yalı Çapkını dizisindeki başrolüyle de şöhretini sağlamlaştırdı.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'ndan siyah şıklığı: Paris'te tüm gözler üzerindeydi 7

Güzel oyuncu, A.B.İ. dizisinde canlandırdığı "Çağla" karakteriyle adeta zirveye ulaştı.

