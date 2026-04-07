A.B.İ.'nin Behram'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 17:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin yıldızı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğu, hayranları tarafından merak ediliyordu. İzleyicilerin, canlandırdığı karakterler nedeniyle uzun süredir Diyarbakırlı sandığı ünlü oyuncunun gerçek memleketi, duyanları şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

MEMLEKETİNİ DUYAN ŞAŞIRDI Reytingleri altüst eden dizide "Behram" karakterine hayat veren Diren Polatoğlu, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bugüne kadar, Kazım Ağa, İrfan ve Hamdi Baba gibi unutulmaz rollerin ardından A.B.İ.'deki rolüyle de gönüllere taht kuran Polatoğulları'nın özellikle memleketi merak ediliyordu.

Ekranların en "harbi" karakterlerini büyük bir ustalıkla canlandıran, şivesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen usta isim hakkında herkesin emin olduğu bir konu vardı: "Kesin Diyarbakırlı!"

Ancak başarılı oyuncunun kökenleri hakkında ortaya çıkan gerçek, hayranlarını adeta ters köşe yaptı. 12 Şubat 1980'de İstanbul'un taşı toprağı altın sokaklarında dünyaya gelen oyuncunun aslen Tuncelili olduğu ortaya çıktı.

KAZIM AĞA'DAN BEHRAM'A: ŞİVE USTASI! Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde toz yutan ve 2009'da "Kurtlar Vadisi Pusu" ile başladığı yolculuğuna devleşerek devam eden Polatoğulları, aslında tam bir karakter ustası... Yalı Çapkını'nın hiddetli Kazım Ağa'sı, Üç Kuruş'un gizemli İrfan'ı, Kırmızı Oda'nın duygusal Hamdi Baba'sı...

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR Diren Polatoğlu, kişisel yaşamında önemli bir rol oynayan Sena Polatoğlu ile evlidir. Çiftin, Sev adında bir de kızları var. Polatoğlu, şöhretine rağmen, kişisel yaşamını özel tutması ve kamuoyundan uzak tutmasıyla bilinir.