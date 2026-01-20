CANLI YAYIN
A.B.İ.'nin Behram'ı Diren Polatoğulları şaşırtmadı! "bir insan hiç mi değişmez"

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu ATV dizisi A.B.İ.'de "Behram" karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasına girdi. Yeni rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu, paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla görenleri hiç de şaşırtmadı!

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'de Behram karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, izleyicinin ilgisini çeken isimlerden biri oldu.

BEHRAM: "YAŞAYAN VE DERİN BİR KARAKTER"

Geçmişinde büyük bir haksızlığa uğramış olan Behram, gözü dönmüş, tehlikeli ve intikamcı kişiliğiyle öne çıkıyor. Dizide Çağla'nın manevi abisi olarak yer alan Behram'ın en büyük hedefi, Hancıoğlu ailesini tamamen yok etmek. Bu uğurda her şeyi feda edebilecek kadar kararlı olan karakterin en büyük zaafı ise, geçmişten beri saplantılı bir şekilde bağlı olduğu Mahinur.

Başarılı oyuncu Diren Polatoğulları, kariyerine Kurtlar Vadisi Pusu ile adım atmış, Saklı Hayat filmiyle beyaz perdede de boy göstermişti. Ardından Üç Kuruş ve Arıza gibi dizilerde canlandırdığı sevilen karakterlerle izleyicinin beğenisini kazanmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'Hamdi' karakterine hayat veren Polatoğulları, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı 'Kazım Ağa' rolünün ardından yeni adresi ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'de Behram karakteriyle dikkat çekti.

Başarılı performansıyla hem ekran hem de sosyal medyada adından söz ettiren oyuncu, daha önce paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla da gündeme geldi.

Neredeyse hiç değişmediği gözlenen Polatoğulları'na takipçilerinden "Çocukken de aynıymış" ve "Bakışlar hâlâ aynı", "Bir insan hiç mi değişmez" gibi yorumlar geldi.

İŞTE DİREN POLATOĞULLARI'NIN SON HALİ

