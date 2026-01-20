A.B.İ.'nin Behram'ı Diren Polatoğulları şaşırtmadı! "bir insan hiç mi değişmez"

BEHRAM: "YAŞAYAN VE DERİN BİR KARAKTER"

Geçmişinde büyük bir haksızlığa uğramış olan Behram, gözü dönmüş, tehlikeli ve intikamcı kişiliğiyle öne çıkıyor. Dizide Çağla'nın manevi abisi olarak yer alan Behram'ın en büyük hedefi, Hancıoğlu ailesini tamamen yok etmek. Bu uğurda her şeyi feda edebilecek kadar kararlı olan karakterin en büyük zaafı ise, geçmişten beri saplantılı bir şekilde bağlı olduğu Mahinur.