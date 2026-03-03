CANLI YAYIN
A.B.İ.'de sırlar çözülüyor: Yusuf Usta'nın öldüğü yerde büyük yüzleşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ.'nin 8. bölümünde yer yerinden oynuyor. Hancıoğlu Yalısı'ndaki iftar sofrasında patlayan kriz, yıllardır saklanan karanlık sırların gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırmasıyla sarsılan aile, asıl şoku Doğan ve Çağla'nın yüzleşmesiyle yaşıyor.

ATV'nin reyting rekorları kıra dizisi A.B.İ.'nin yeni ölümü için nefesler tutuldu. Bu akşam yer yerinden oynayacak...

Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar.

Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar.

Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer.

Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar.

Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur.

Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

