A.B.İ.'de nikah krizi! Tahir’den herkesi sarsan karar

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 08:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ. dizisinin yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Tahir'in bitmek bilmeyen baskılarına dayanamayan Melek, abisinin hayatını güvence altına almak için geri dönüşü olmayan bir yola girerek nikâh masasına oturuyor.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ, heyecan dolu bölümüyle bu akşam ekranlarda...

Ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsılır.

Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark eder ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya gelir.

Bu sırada Genco, Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalıp hem Doğan'ı hem Genco'yu kurtarmaya çalışır.