A.B.İ.'de heyecan dorukta: Melek tutuklandı, Doğan artık durdurulamıyor!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., 3. bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde tüm dengeler altüst ederken, kapalı kapılar ardında kalan Melek'in yokluğunda Doğan, durdurulamıyor. Peki saklı dosyadan ne çıkacak? İzleyicinin merak ettiği tüm sorular, bu akşam yanıt bulacak.
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", 3. bölümüyle bu akşam atv'de! Peki yeni bölümde neler olacak?
Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.
Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır.
Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler.
Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.