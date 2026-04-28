A.B.İ.'de 24 saatlik ölüm tehdidi! Büyük gerçek gün yüzüne çıkıyor

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 08:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin aksiyon ve dram dolu fenomen dizisi ABİ, bu akşam ekranları kasıp kavuracak bir bölümle geliyor. Şimşek'in 24 saatlik ölüm tehdidi sonrası Doğan, ailesini kurtarmak için hayatının en zorlu mücadelesine atılıyor. Mahi'nin öldü sanılan çocuğuyla ilgili gerçek ise tüm dengeleri değiştirecek.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi 14. bölümüyle ekranlara geliyor...

DOĞAN ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir.

Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur.

Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir.