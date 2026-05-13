A.B.İ. yine rakiplerine fark attı! Gizemli Şimşek'in maskesi düştü

Reyting listelerini altüst eden A.B.İ. dizisinin son bölümünde Sinan ve Mahinur kayıp çocuklarının izini sürerken, Tahir ve Şimşek arasındaki kanlı hesaplaşma nefesleri kesti.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı yapımı A.B.İ., dün akşam yayınlanan on beşinci bölümüyle, tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Dizi, Tüm Kişiler'de %5,88 izlenme oranı ve %18,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,71 izlenme oranı ve %17,41 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Doğan, Çağla ve Melek'in Tahir'le yüzleştiği gecenin ardından aileyi sarsacak büyük bir gerçek ortaya çıktı: Sinan ve Mahinur'un yıllar önce doğan bir çocukları olduğu öğrenildi. Bu gerçek, Tahir'in geçmişte yaptığı karanlık müdahaleleri gün yüzüne çıkarırken, Sinan babasıyla sert bir yüzleşme yaşadı ve Mahinur'la birlikte kayıp çocuklarını aramaya karar verdi.

Melek'in de onlara katılmasıyla aile içindeki dengeler tamamen değişti. Öte yandan Çağla, Mahinur'un doğum yaptığı hastanenin izini sürmeye başladı. Doktorun Mahinur'u hatırlaması ve bebeğin kız olduğunu söylemesi, tüm dengeleri değiştirdi. Çağla'dan aldığı bilgilerle Doğan, bu çocuğun Melek olabileceğinden şüphelendi.