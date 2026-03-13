CANLI YAYIN
A.B.İ. setinde "Pati" molası! Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu ve Nagi sürprizi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin setinde kalpleri eriten anlar! Dizinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun bir an bile yanından ayırmadığı minik dostu Nagi, Kenan İmirzalıoğlu ile bir araya geldi; ortaya çıkan kareler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ve Afra Saraçoğlu'nun (Çağla) paylaştığı A.B.İ. dizisinde, ekrandaki uyum set arkasına da taşındı.

Dizide idealist avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün çekimlere minik köpeği Nagi ile katıldı. Sette tüm ekibin ilgi odağı haline gelen Nagi, başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da kalbini çaldı.

SETE NEŞE KATTI

Saraçoğlu, set arasındaki bu keyifli anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İmirzalıoğlu ve Nagi'nin yer aldığı o sıcak kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BİR AN BİLE YANINDAN AYIRMIYOR

Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Nagi'nin samimi pozu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMŞATIRDI

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'daydı.

Paris'te çektirdiği karelerini sosyal medya hesabından paylaşan 28 yaşındaki güzel oyuncu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.