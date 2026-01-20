A.B.İ. ile ekrana döndü: Şahin Kendirci'nin değişimi olay oldu
Yetenek Sizsiniz yarışmasında seslendirdiği arabesk şarkılarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Şahin Kendirci, uzun bir aranın ardından atv'nin iddialı dizisi A.B.İ. ile ekranlara geri döndü. Henüz çocuk yaşta sahneye çıkan Kendirci'nin, yıllar içinde geçirdiği büyük dönüşüm ve adım adım inşa ettiği kariyeri izleyenlere ilham veriyor.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Cerrah Doğan) ve Afra Saraçoğlu'nun (Avukat Çağla) paylaştığı, A.B.İ. dizisi, ilk bölümüyle atv ekranlarına damga vurdu.
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken projede, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detay vardı: Şahin Kendirci.
BERDAN ÖLDÜ, BEHRAM DOĞDU
Dizide Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği "Behram" karakterinin 25 yıl öncesine gidilen flashback sahneleri, izleyiciden tam not aldı.
Genç Behram'ı canlandıran ismin, Türkiye'nin yakından tanıdığı yetenek Şahin Kendirci olması büyük beğeni topladı.
Daha önce "Gassal" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kendirci, A.B.İ. dizisindeki sahneleriyle oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.