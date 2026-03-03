A.B.İ. dizisinin psikoloğu Suna! Deniz Barut hayatı ve rol aldığı yapımlar

42 yaşındaki oyuncu Deniz Barut, salı akşamları ATV'de yayınlanan A.B.İ dizisinin kadrosuna katıldı. Daha önce Avlu, Destan ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda rol alan Barut'un dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak uyandırdı.

atv'nin salı akşamları izleyiciyle buluşan dizisi A.B.İ, kadrosuna yeni bir isim atıldı. Oyuncu Deniz Barut, yapım ekibine katılarak yeniden ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Geri dönüşü olmayan yüzleşmelerin ve sert hesaplaşmaların yaşandığı dizide Barut'un canlandıracağı karakterin, hikayenin dengelerini değiştirmesi bekleniyor.

DENİZ BARUT KİMDİR? Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de doğdu. 42 yaşındaki oyuncu, eğitim hayatının ardından voleybol kariyeri için İzmir'e taşındı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Yapımcılığı bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Elite Model Look yarışmasında ikinci olarak dikkat çekti. 2000 yılında profesyonel voleybolu bırakarak İstanbul'a yerleşti. Can Gürzap'ın Diyalog Enstitüsü'nde diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi gördü.

Deniz Barut, 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu. Çift 2019 yılında boşandı. Barut, 2021 yılında yönetmen Yüksel Aksu ile ilişkiye başladı ve 2025 yılında evlendi.